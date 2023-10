Estos son los principales rivales del Unicaja en la BCL 23/24

Arranca la Basketball Champions League 2023/2024. Desde este martes se pone en marcha la primera fase de la máxima competición continental con 32 equipos que buscarán desde ahora hasta la Final Four del próximo mes de mayo el título de una BCL que parece más exigente que nunca.

Está claro que el Unicaja parte como uno de los máximos favoritos. El equipo de Ibon Navarro ya estuvo en la Final Four de la pasada campaña, repite plantilla, salvo el cambio de Kameron Taylor por Darío Brizuela y vuelve a partir como uno de los enemigos a batir. Los verdes comparten el Grupo A de la primera fase con el Falco Szombathely de Hungría, el Le Mans francés y el Peristeri griego.

Al igual que el Unicaja, no menos de 8-10 equipos más inician la competición con en objetivo de ganarla. Estos son los principales favoitos:

Rytas Vilnius

El equipo lituano dirigido por Giedrius Zibenas jugará en el Grupo B, junto al Opava el JDA Dijon y el Promitheas Patras griego. La pasada temporada se quedaron fuera del play off de cuartos de final solo por el average con el Manresa. En su pista de Vilnius serán un rival muy difícil. Hay que ver si el talento les da para también ser competitivos a domicilio.

Lenovo Tenerife

Poco que decir que no se sepa del cuadro de Txus Vidorreta. Es un equipo veterano, que sabe a lo que juega y que aspira a repetir, como mínimo, plaza en la Final Four. Liderado por Marcelinho Huertas y Gio Shermadini, el Lenovo es uno de los principales aspirantes al título, aunque no hayan empezado excesivamente bien la temporada en la Liga Endesa.

Darussafaka

El equipo turco, con pasado reciente en la propia Euroliga, es siempre candidato a todo. Vuelve a tener una plantilla compensada en la que la cara más conocida es la de Janis Tima. Buena mezcla de veteranía y juventud. En su pista serán un enemigo durísimo. ¿Les dará para llegar a la Final Four? De momento, están en el mismo grupo que el Lenovo en la primera fase, por lo que será una buena piedra de toque para ellos jugarse la primera plaza y el pase directo a la segunda fase con los tinerfeños.

AEK Atenas

El equipo de Joan Plaza y Mindaugas Kuzminskas quiere reverdecer viejos laureles continentales en esta BCL 23/24. Ojo con ellos. Ya ganaron esta competición en 2008 y han armado una plantilla muy solvente, en la que destaca el nombre de Ben McLemore, con 550 partidos a sus espaldas en la NBA. Tendrán el hándicap de que su pista está sancionada con un 80% de sus gradas cerradas por graves incidentes en el partido del play off de cuartos del pasado curso contra el Hapoel Jerusalem.

Pinar Karsiyaka

Uno de esos equipos turcos que siempre arrancan la competición con galones, pero que deberán demostrar durante la competición su presunta calidad. Dirigidos por Ufuk Sarica fueron finalistas en 2021, perdidendo contra el San Pablo Burgos. Kenan Sipahi, Errick McCollum, Darrun Hilliard, Vernon Carey Jr... hay mucho talento en esa plantilla.

Telekom Bonn

El vigente campeón siempre tiene que partir como favorito, aunque es verdad que el Telekom de este curso no tiene nada que ver con el que reinó en la competición en la Final Four de Málaga del pasado mes de mayo. Sus seis jugadores más importantes y su entrenador se han ido al Paris Basketball de la Eurocup, el resto de la plantilla también ha emigrado a otros destinos. O sea, que estamos ante un Telekom totalmente nuevo. Su entrenador ahora es Roel Moors. No parten como el principal aspirante a batir, pero...

Galatasaray

Otro de los equipos turcos que siempre está en las quinielas. Han arrancado en su Liga con dos victorias en tres jornadas. El equipo de Zvezdan Mitrovic cuenta con una plantilla larga en la que destaca el grupo respecto a las individualidades, huyendo de la dependencia de un jugador que han padecido en temporadas precedentes

Hapoel Jerusalem

Habrá que estar muy pendiente de cómo le afecta la situación política de Israel. Tras ser subcampeón la pasada temporada, los hebreos han mantenido casi al completo el núcleo duro del curso pasado y lo han rodeado de fichajes que han formado una plantilla muy top, repitiendo Aleksandar Dzikic en el banquillo. Candidato seguro a Final Four, pasa por ser uno de los principales candidatos a este título continental. El ambientazo de su cancha les hace, además, casi imbatibles en su guarida. Pero de momento, con la situación bélica en Israel, todo una incógnita en cuanto a lo que puede pasar con ellos.

Tofas Bursa

Otro equipo otomano con el que siempre hay que contar, aunque en Europa le cueste avanzar hasta las últimas fases. Con Orhun Ene en el banquillo, han armado un plantel con varios jugadores americanos en el que la cara más conocida es Luke Maye, ex del Manresa y del Granada, la pasada temporada. Juegan en una cancha muy coqueta en la que tratarán de hacerse fuertes para avanzar hasta ¿la Final Four?...

Bertram Derthona Tortona

Hace tiempo que los equipos itralianos han dejado de ser competitivos en Europa. Excepto los dos Euroligas, Olimpia Milan y Virtus Bolonia, el resto de escuadras del palacanestro no acaban de rendir a buen nivel ni en la Eurocup ni en la Basketball Champions League. El Bertram Derthona Tortona quiere cambiar esa dinámica. Han armado una plantilla con nombres ilustres como Leon Radosevic, Kyle Weems y Chris Dowe. Comparten grupo con Igokea, UCAM Murcia y Tofas Bursa así que desde la primera fase se verá si van en serio o no.