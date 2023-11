Inconmensurable. Apoteósico. Celestial... Cualquier adjetivo se queda corto para explicar el puñetazo encima de la mesa que el Unicaja dio esta matinal dominical en el hasta hoy inabordable WiZink Center ante el hasta hoy imbatible, intocable e intratable Real Madrid. En un partido para el recuerdo, el equipo se repuso a un mal segundo cuarto para sumar una victoria de prestigio internacional.

Los programas nocturnos de todas las radios este domingo contarán que perdió el Real Madrid, los informativos de televisión de mañana al mediodía contarán en su tramo de Deportes que perdió el Real Madrid, los periódicos nacionales contarán también que perdió el Real Madrid... pero eso es solo una verdad a medias. Porque no perdió el Real Madrid, GANÓ EL UNICAJA. Y lo hizo con un baloncesto maravilloso durante tres cuartos y remontando ¡¡21 puntos!!

Este equipo tiene un don que no se puede ni entrenar ni siquiera comprar con euros ni con dólares. Esta plantilla tiene alma, hambre, unos huevos muy gordos y siempre quiere más. Se ha juntado un grupo de jugadores que no tienen miedo a nadie y que han creado una camarilla de tíos con muy poca vergüenza dispuestos a echar por tierra cualquier pronóstico previo. Lo hicieron en la Copa del Rey de Badalona el pasado febrero, lo hicieron en el play off obligando al Barça a jugar su mejor baloncesto del curso para quitar a los verdes de la lucha por el título y solo quedó pendiente lo de la Final Four continental... que ya llegará.

Orgullo de equipo

La "marea verde" tiene que estar orgullosa de su equipo. La afición lo ha pasado tan mal durante tantos años, que es normal esta catarata de emociones que hay en las redes al finalizar cada partido. Twitter (o como se llame ahora) fue desde el mismo bocinazo final una fiesta en verde y morado. Elogios y parabienes múltiples para un Unicaja cada día más asentado en la clase alta de la Liga Endesa que es poco menos que decir que en la clase alta del baloncesto europeo, por mucho que ahora el equipo verde esté fuera de la Euroliga.

Mención especial para David Kravish, ese jugador que estaba en el Galatasaray, que nadie quería y por el que apostó el Unicaja hace un par de veranos. Dio una clase magistral de cómo hay que jugar ante el mejor pívot del baloncesto FIBA. También honores para Kameron Taylor, el refuerzo de urgencia que llegó tras la espantada de Brizuela. El americano estuvo pletórico. Otro nombre propio más: Tyler Kalinoski. Sin llegar a ser ese jugador letal que vimos el pasado curso, sus puntos en el tercer cuarto fueron fundamentales para el final feliz. Solo un lunar, esa lesión en la rodilla de Kendrick Perry que ojalá no sea muy importante. Veremos en las próximas horas.

Partidazo de principio a fin

Fue un partidazo. El primer cuarto fue vibrante, vertiginoso. El Real Madrid amenazó en los primeros 3 minutos con un 9-0 que no alteró lo más mínimo a un Unicaja que, con Kravish muy acertado, fue entrando en partido, minuto a minuto. Los verdes apostaron por correr, por hacer ataques eléctricos. Taylor fue un puñal y el marcador se equilibró hasta que un triple sobre la bocina de Osetkowski dio a los verdes su primera ventaja, justo en el final del cuarto inicial: 25-26.

El segundo acto no fue tan bueno. Poirier, Hezonja, Chacho, Rudy... la segunda unidad del Madrid pasó por encima del Unicaja. El líder de la Liga dominó el ritmo del juego, reboteó mejor en los dos aros, estuvo muy acertado en el tiro exterior y el partido se puso muy complicado. Ibon Navarro pidió tiempo muerto, con poco más de 3 minutos para el descanso, y ya 13 de desventaja, 46-33. No sirvió para frenar la sangría, que al intermedio era de 54-39. Imposible competirle a un rival como el Madrid si te mete 54 puntos en 20 minutos, te dobla en rebotes y hace un 60% de acierto en el tiro de 3 puntos.

Hasta 21 arriba se fueron los merengues. El partido amenazó ruina porque perder con un average muy negativo habría sido una "doble derrota". Pero a partir de ahí cambió todo. El Unicaja no se rindió. Al contrario. Trabajó a tope en defensa, mejoró en el rebote y con un par de triples de Djedovic y otro de Kalinoski metió miedo al rival, con un parcial de 5-22: 67-63. Hezonja salió al rescate de los suyos con 5 puntos seguidos que llevaron el partido al 72-66, a falta de los 10 minutos finales.

Remontada cajista

La remontada del Unicaja siguió ataque a ataque. Con un ejercicio infinito de fe, el equipo resucitó. Kalinoski anotó un triple a 5:12 que puso el 81-81, provocando el tiempo muerto de Chus Mateo en un WiZink acongojado. Volvieron Campazzo, Tavares y Deck. Pero el Unicaja estaba ya en "modo on". Kravish lo metía todo, Alberto mostraba el camino en defensa y Taylor resultaba imparable en el costa a costa. Los verdes se pusieron por delante y entraron en el minuto final 6 arriba, 89-95. Campazzo se echó al equipo a su espalda, pero sin tiempo para discutir un triunfo que se recordará durante muchos años.

Racha triunfal

La racha triunfal del Unicaja sigue abierta. Van 9 seguidas. Y la maldición de las visitas ligueras a la pista del Real Madrid se queda en 17 años sin ganar. Ya sé que se han separado Andy y Lucas, que en el Congreso se ha liado muy gorda esta semana y que hay una mexicana por ahí que se ha "enrollao" con el príncipe heredero de Dinamarca, pero no hay debate posible: la noticia de la semana es que el Unicaja ha ganado este domingo en el WiZink. ¡Viva el Unicaja! ¡Viva Málaga!

FICHA

93 - Real Madrid (25+26+18+21): Campazzo (18), Abalde (5), Deck (9), Musa (10), Tavares (8), -cinco inicial-, Hezonja (14), Llull (2), Sergio Rodríguez (11), Poirier (7), Ndiaye (-) y Rudy Fernández (9).

99 - Unicaja (26+13+27+33): Perry (4), Djedovic (9), Barreiro (3), Thomas (-), Kravish (23) -cinco inicial-; Díaz (3), Taylor (19), Sima (1), Ejim (4), Carter (13), Kalinoski (11) y Osetkoswki (9).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Javier Torres y Alberto Sánchez Sixto. Expulsaron por cinco faltas personales a Ejim (min.31).

Incidencias: Partido de la jornada 10 de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center ante 8.556 espectadores. En la previa, cinco niños y niñas hicieron la entrega a Walter Tavares del premio de MVP del mes en la competición. Además Chus Mateo recibió el trofeo al "Mejor entrenador del año-Memorial Antonio Díaz Miguel" que entrega la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB)