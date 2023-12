Augusto Lima regresa al Unicaja. El entrenador cajista, Ibon Navarro, confirmó este martes, en la previa del choque europeo contra el Falco Szombathely húngaro, que el jugador brasileño será uno de los 12 convocados del equipo verde y morado para el partido de la quinta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League, aunque será una presencia testimonial, ya que no está previsto que juegue

"Lima lo normal es que entre en convocatoria y que no juegue. Tiene el alta médica y está entrenando, pero en principio no jugará porque no creo que esté preparado para jugar un partido oficial. Si todo va como hasta ahora y no hay nada raro, creo que de aquí a dos tres semanas sí podría incorporarse a los partidos".

Con la lesión de Jonathan Barreiro, el Unicaja necesita un "cupo" para cumplir con las 5 fichas que exige la FIBA en una plantilla de 12 jugadores para esta competición. Alberto Díaz, Mario Saint-Supéry, Nihad Djedovic y Yankuba Sima estarán acompañados esta vez, tras mucho tiempo, por Gus Lima.

El jugador brasileño cumplió la semana pasada 11 meses fuera de las pistas, después de la grave lesión de rodilla que padeció el 28 de diciembre pasado, durante el partido de la Liga Endesa que jugaron en el Palacio Martín Carpena el Unicaja y el UCAM de Murcia, precisamente el equipo del que había llegado el jugador al club cajista el verano anterior.

Aquel día, tras solo 70 segundos sobre el parqué, Lima sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda. Después de más de 20 días en los que tuvo que esperar para aligerar la inflamación, Lima se desplazó a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente por el especialista Dr. Leyes, con la asistencia del jefe de los servicios médicos del Unicaja, Dr. José Nogales, en el Hospital Quirónsalud La Luz.

Ha sido una recuperación larguísima, pero el pívot ve ya la claridad al final del túnel. Al menos, estará vestido de corto en el banquillo este miércoles europeo. Un buen "fichaje" para la plantilla verde y morada en este mercado invernal.