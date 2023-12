Primer objetivo europeo cumplido. Con una jornada de antelación. El Unicaja certificó este miércoles, con su victoria ante el Falco Szombathely de Hungría, su condición de campeón del Grupo A de la primera fase de la Basketball Champions League. Con un balance de 4-1, después de cinco jornadas, ni Le Mans ni Peristeri ni el propio Falco pueden alcanzar ya a los verdes en la jornada que queda de esta primera liguilla.

La verdad es que el grupo no le ha exigido mucho al equipo, pero no se le puede quitar ni una pizca de mérito al juego y a los resultados de los de Ibon Navarro en estos primeros meses de la competición. A partir de enero, cuando arranque el Round of 16, será todo bastante más complicado, con rivales de muchísimo más pedigrí que estos tres primeros compañeros de viaje de la competición continental.

Gran ambiente

El partido contra el Falco fue de guante blanco. La diferencia entre los dos equipos es tan, tan, tan abismal que ni el Falco soñó un solo segundo del partido con poder ganar en Málaga ni el Unicaja sufrió un solo segundo del partido con la posibilidad de perder. Es más, dio la sensación de que si hubiera sido necesario ganar por 40, el Unicaja habría ganado por 41 a su rival... sin despeinarse.

El ambiente fue espectacular en el Carpena, con más de 8.500 espectadores en las gradas. Incluso con presencia de seguidores húngaros. Se agotó el papel en las horas previas al inicio del choque y la atmósfera en el Palacio parecía más la de un partido de play off que la de un duelo europeo de primera liguilla. Es alucinante el giro radical que ha dado todo lo que envuelve a este equipo en los últimos 18 meses. La afición, además, se lo pasó pipa con una victoria más de su equipo,

El nombre propio del partido fue Augusto Lima. El pívot brasileño no saltó a la pista ni un solo segundo, pero hizo la rueda de calentamiento y se vistió de corto por primera vez en 11 meses largos. Una alegría verlo y una buena ovación que se llevó cuando fue presentado, antes del partido.

Partido cómodo

Desde le primer minuto, el Unicaja quiso poner las cosas claras ante un voluntarioso rival. El entrenador del Falco paró el partido con un 11-4, después de poco más de 5 minutos jugados. Mejoró el equipo húngaro, que quiso correr y revivió en el marcador, 13-12, obligando ahora a Ibon Navarro a llamar a filas a sus jugadores. Los de Los Guindos pegaron otro acelerón y al final del primer cuarto la diferencia era de +8, 22-14.

Un triple de Djedovic disparó la ventaja a 13, 27-14. El dominio verde fue absoluto en el segundo cuarto. Solo Perl logró que su equipo no se rindiera antes incluso del descanso. Ibon rotó y rotó para no cargar de minutos a ninguno de sus jugadores y el choque alcanzó el intermedio con una cómoda renta a favor de los cajistas: 45-27.

Mismo guion tras el descanso

Salió dormido el Unicaja del vestuario. El Falco acertó desde el 6.75, volvió a correr y acortó la diferencia a solo 10 puntos, 47-37. Kravish asumió galones en ataque, el "anti Tavares" hizo daño en la zona al Falco y el "chicle" volvió a estirarse, 55-37.

Un triple de Alberto puso el + 21, 60-39. El Capena se volvió loco. Hubo bufandeo, himno y la sensación de que todos los deberes estaban hechos, con todavía más de 12 minutos por jugarse. El final del tercer cuarto dejó la situación en 62-41.

El último cuarto tuvo poca historia. Saber hasta dónde llegaría la diferencia final. Solo eso. El bocinazo final dejó un 88-65 que no admite mucho comentario.

Tras el pase continental, toca centrarse en lo que asoma este próximo fin de semana en la Liga Endesa. El Unicaja visitará al MoraBanc Andorra el sábado en el Principado. Un partido en el que los verdes pueden sumar una victoria clave en su objetivo de acabar la primera vuelta en el Top 4, para ser así ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey. Va todo tan rápido que no da tiempo a saborear nada. La verdad.