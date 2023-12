Will Thomas es un extraterrestre. 37 años y sigue repartiendo cursos gratuitos de baloncesto semana tras semana. En esta ocasión, le tocó vivirlo en sus carnes a los jugadores del Barça. El ala-pívot cajista volvió a completar un partido impecable en una de las noches grandes de la temporada. Le dio igual quién le defendiera, el de Baltimore destrozó a cada defensor que se lo puso delante y culminó su obra con un triplazo desde 8 metros que terminaba de cerrar la victoria e hizo explotar al Martín Carpena.

"¡Will, Will, Will!". Fue uno de los alientos más repetidos por la afición verde en el encuentro de este miércoles frente al Barça. Y con razón. Cada vez que el balón llegaba a Will Thomas, el pabellón ya sabía que iba a pasar algo. Daba igual que enfrente estuvieran defensores como Da Silva o Jabari Parker, nadie podía frenarle. De espaldas en el poste, repitiendo una y otra vez su jugada para acabar con el 'tirito' de media distancia con la izquierda o incluso desde el triple. Su actuación fue sobresaliente, como suele ser habitual cuando llegan los partidos marcados en rojo en el calendario.

MVP del partido

Thomas se llevó el MVP del partido, no era para menos. Sus números frente al Barça se comentan solos: 16 puntos -con 5/6 en tiros de campo y 2/2 en triples-, 4 rebotes y 2 asistencias para un total de 24 de valoración en 20:29 minutos sobre el parqué.

El ala-pívot verde siempre ha sido considerado un jugador que iba creciendo conforme avanzaba la temporada. Siempre de menos a más. Pero este año ha mostrado un nivel físico y de juego excelso desde el inicio de curso. Vino fino del verano y ha cuajado grandes actuaciones desde el comienzo. Si su nivel con el paso de los meses suele ir a más, ¿dónde está el techo de Will este año?

Y no solo destaca su aportación en el juego. Thomas también es como un 'padre' para el resto de la plantilla. Frente al Barça, una vez más, tuvo que tirar de veteranía para evitar que la cosa fuera a más entre Perry y Laprovittola después de que el argentino lanzara un pelotazo al base cajista. El de Baltimore apartó rápidamente a Perry para enfriarle y que bajase revoluciones. La acción recordó a otra del play off del pasado curso, precisamente, frente al Barça. Will tuvo que lanzarse al suelo para placar a su compañero Kravish después de que este sufriera una acción antideportiva de Vesely.

Fin de contrato

El contrato de Will Thomas con el Unicaja concluye a final de la presente temporada. Por su edad -37 años-, el estadounidense va renovando año a año, pero viendo el nivel que está ofreciendo esta temporada, de nuevo, no sería de extrañar que el club quisiera extenderle un año más. Este verano pasado, Thomas tuvo que hacer el esfuerzo de rebajarse su sueldo neto para seguir en la disciplina verde. Lo aceptó y ahora está demostrando que sigue teniendo baloncesto para rato.