Semana clave para el futuro inmediato de la Basketball Champions League 2023/2024. El próximo jueves 29, la FIBA ha citado a su Consejo de Clubes para una reunión en la que se pondrán las bases, entre otras cosas, de los requisitos que van a determinar dónde se juega el próximo mes de mayo la Final Four de la máxima competición del baloncesto europeo gestionada por la Federación Internacional de Baloncesto.

A esta cita acudirá en representación del Unicaja su presidente, Antonio Jesús López Nieto, que será partícipe, de primera mano, de una jornada de trabajo con muchas cuestiones que decidir.

Consejo de Clubes

Hay que recordar que la Basketball Champions League (BCL) seleccionó hace algunos meses al Unicaja Baloncesto para formar parte del Consejo de Clubes de la competición organizada por la FIBA. Este consejo tiene la función de plantear el desarrollo de estrategias, negocios y tomar decisiones para un mejor funcionamiento del baloncesto europeo, tanto a corto, medio como a largo plazo.

En el mismo participan un representante de FIBA Europa, el italiano Maurizio Bertea y está formado por 11 clubes. Además del Unicaja, los componentes de este consejo son: AEK Atenas (Grecia), Telekom Baskets Bonn (Alemania), JDA Dijon (Francia), Dinamo Sassari (Italia), Hapoel Jerusalem (Israel), Igokea (Bosnia y Herzegovina), Filou Oostende (Bélgica), Lenovo Tenerife (España), Pinar Karsiyaka (Turquía), Rytas Vilnius (Lituania).

Sede Final Four 2024

Es evidente que el punto más importante a tratar en la reunión de la próxima semana será el relacionado con la sede que acogerá la Final Four, del 3 al 5 del próximo mes de mayo. Hay muchas cuestiones que decidir. La primera y más importante es si la lucha final por el trofeo europeo se lleva a una ciudad neutral o se espera, como ocurrió la temporada pasada, a saber qué cuatro equipos se clasifican para la Final Four y entonces se determina quién será el equipo anfitrión. La experiencia de Málaga 2023 resultó positiva en lo organizativo, pero es cierto que fue estresante para los organizadores por el poco margen que hay desde que acaba el play off de cuartos de final hasta la fecha prevista para la disputa de la Final Four.

Como ya se ha informado semanas atrás, Murcia ha manifestado su deseo de pujar con fuerza si es que la decisión final de la FIBA es apostar por la sede de uno de los cuatro equipos clasificados y es el UCAM uno de ellos. El Gobierno Regional ha movido hilos en las últimas semanas, junto con el propio UCAM, para posicionarse en un buen lugar ante la FIBA. El mayor problema que se puede encontrar Murcia es que la BCL quiere expandirse y tras Bilbao 2022 y Málaga 2023, volver a traer la Final Four a España chocaría con esa intención de abrir la competición a otros mercados. Otro problema que se puede encontrar Murcia es la capacidad del Palacio de los Deportes, inferior a 7.500 espectadores y que quedaría algo justo para un evento en el que se unen aficiones de cuatro equipos.

La reunión del próximo jueves servirá para empezar a valorar todas las opciones que se presenten, además de la murciana. Con Israel y Turquía "supuestamente" descartadas por la guerra entre Israel y Palestina, son Alemania, Grecia o Polonia algunos de los posibles destinos que podrían albergar la Final Four de mayo si es que la FIBA prefiere cerrar un acuerdo en las próximas semanas con la ciudad organizadora, sin esperar a la resolución de los play offs de cuartos de final de los que saldrán los nombres de los 4 aspirantes definitivos al título.

¿Regreso del baloncesto a Israel?

Otra cuestión que seguro se pone encima de la mesa es el deseo de los dos equipos israelís en la competición, Hapoel Jerusalem y Hapoel Holon, de jugar, al menos el play off de cuartos de final en su país. Al igual que el Maccabi de Tel Aviv ha solicitado a la Euroliga jugar el resto de la temporada en su cancha, a los dos equipos de la BCL les gustaría poder volver a jugar partidos europeos esta temporada antes sus aficionados. Parece casi imposible por motivos de seguridad, pero es casi seguro que sea una cuestión que se ponga sobre la mesa el jueves de la próxima semana.

Relación FIBA-Euroliga

Otra cuestión importante que los clubes deberán debatir es la posición actual de la FIBA en el contexto del baloncesto europeo. Hay que recordar que estamos en un momento decisivo para el futuro del deporte de la canasta en Europa. Las relaciones entre la Euroliga y la FIBA parecen normalizarse y en los próximos meses se tendrá que abordar esa tan ansiada reunificación del baloncesto continental... si es que llega. Son muchos los rumores que predicen una revolución en el básket, con solo dos competiciones, en las que habría ascensos y descensos entre ambas y en la que se unificarían la actual Eurocup y la actual BCL en una segunda competición por debajo de la actual Euroliga. También es cierto que se habla de cambios en la propia Euroliga con la inclusión de una nueva franquicia de Dubai en el futuro próximo. ¿Cómo afectaría eso a las conversaciones Euroliga-FIBA?

En definitiva, que hay muchos temas que tratar y que ya hay fecha para hacerlo. El jueves de la próxima semana, con el Unicaja como uno de los principales interlocutores, se reunirán en Mies, muy cerquita de Ginebra, los "jefes" de la BCL y de la FIBA.