Ibon Navarro avisa: "Nos hemos puesto en ciertos momentos y nos ha valido, ya no va a valer"

Ibon Navarro compareció tras la victoria del Unicaja frente al Cholet Basket (85-70). Valoró muy positivamente todas las pruebas tácticas que pudo realizar durante el partido y el trabajo del equipo a lo largo de estos partidos. Sin embargo, avisó de lo que está por venir: "Nos hemos puesto en ciertos momentos y nos ha valido, ya no va a valer".

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria. Un partido que no era fácil a la hora de jugar por no haber nada en juego a nivel de clasificación, pero hemos hecho un trabajo bueno y serio. Es verdad que al comienzo del tercer cuarto, con un quinteto extraño, hemos sufrido un poco. Era para probar cosas, controlar las cargas. Felicitar también a Cholet y el trabajo que hacen con un equipo con muchos jugadores jóvenes. Tienen mucho nivel y es un equipo con mucho futuro".

Sensaciones positivas

"En estos partidos es importante que no haya lesiones, que haya ritmo competitivo y que haya jugadores que mantengan las buenas sensaciones o las recuperen. Hemos podido practicar alguna cosa que generalmente no podemos hacer. Cosas positivas, sin duda".

Ibon Navarro ha probado durante muchos minutos a Kravish al '4'. / BCL

Pruebas

"Creo que ante ciertos equipos siempre podemos contra con David para jugar de '4', pero ya están Will, Dylan y Melvin. Era un partido para probar eso. Empezar con Alberto, Jonathan, Melvin, David y Yankuba te da cierto nivel defensivo, que no ha sido tal, y delante vas a sufrir, no vas a correr y faltan manejadores. Lo hemos probado, no ha funcionado muy bien. Al rotar hemos recuperado el pulso. Incluso con Guille, que ha estado muy bien en la primera parte. Hay muchas cosas interesantes".

Análisis del Round of 16

"Hemos tenido muchos momentos durante este Round of 16 de que nos costaba ponernos y en cuanto nos poníamos ya estaba. La competición entra en un punto en el que no puedes decidir cuándo te vas a poner todos los días. Era un grupo con gente que no lo valoraba. Se ha quedado fuera un equipo que va a jugar la final de la Copa francesa, por ejemplo. No era tan sencillo. Cholet estaba jugando muy bien. La ausencia de Randall les ha trastocado. Ha sido un momento complicado y era un equipo con la capacidad de sorprender. Se ha metido Tofas. Nuestra sensación, la mía al menos, es que nos hemos puesto en ciertos momentos y nos ha valido, ya no va a valer".

Guille del Pino

"Ha estado bien. Lleva semanas sin trabajar con el equipo, pero es un chaval que tiene bastante cabeza. Es bueno y muy interesante que el EBA y nosotros juguemos a cosas parecidas porque es un proceso bastante sencillo. Le falta físico para competir a este nivel, sobre todo defensivamente, pero tiene talento, sabe pasar muy bien el balón y anticipa las ventajas. Creo que es un jugador de mucho futuro que tiene que seguir trabajando. Es de futuro para el club".

Reacción tras el Madrid

"Debo tener 200 notificaciones en Twitter. No puedo estar orgulloso, pero no voy a pedir perdón por no ser perfecto porque nadie lo es. Yo sí que doy valor al hecho de que invierto tiempo y dinero en mejorar. El hecho de que me pitaran muchas técnicas afectaba al equipo y este año somos el equipo al que menos técnicas le han pitado. Como dice mi padre, hace unos meses, si hubiese pasado esto, me hubiesen echado en la primera parte. Algo hemos mejorado. No estoy orgulloso, pero creo que pasa muchas veces. Estaban las cámaras, no las vi".

Peristeri y Hapoel Jerusalem

"Un rival potente y el que ha entrado es Peristeri. Ha sido capaz de ganar al Tenerife, a Karsiyaka y a Hapoel. Cuidado. Van pasando cosas y este equipo está en cuartos. Es peligroso. Está bien trabajo, Vassile ha hecho un trabajo espectacular. Sorprende por el potencial de Jerusalem, pero si ves sus últimos tres partidos no han sido buenos. Si fallas, te puede pasar esto. Peristeri ha entrado con justicia".