Unicaja 85 - Cholet 70: pleno en el Round of 16 y a cuartos

El Unicaja ya puede pensar en los cuartos de final de la Basketball Champions League. Ya lo podía hacer desde la semana pasada, pero este martes le dijo oficialmente adiós al Round of 16 con una última victoria ante el Cholet Basket (85-70). 6-0, camino impoluto y todos los focos ya se dirigen al jueves a las 19.00 horas, cuando club y afición conocerán al próximo rival y la sede de la Final Four.

La noticia más importante es que los 12 jugadores que empezaron el partido lo acabaron intactos. Ibon Navarro se reservó tanto a Perry -espasmo muscular en la zona lumbar- como a Djedovic -molestias en el tobillo-. A partir de ahí, Lima, que se quedó a cero ante el Madrid, sumó muchos minutos y también estuvo muy participativo Guille del Pino desde el primer cuarto con protagonismo dirigiendo al equipo en un ejercicio mayúsculo de reparto de cargas.

De hecho, tantas cosas probó el staff técnico cajista que se pudo ver jugando sobre la pista a Kravish y a Sima juntos con Barreiro como alero. No fue cosa de una vez. De hecho, se sumó Ejim tras el descanso. Era el momento del ensayo y error. No iba a haber ni un solo partido en el final de temporada con menos en juego que este.

Eso sí, aviso muy serio el que manda el Unicaja al que sea su rival en los cuartos de final y al resto de equipos porque, sin necesidades clasificatorias ni competitivas, ahí está el 6-0. Es el único pleno del Round of 16 de esta temporada y el que ha mostrado de principio a fin, sin haber jugado aún al 100%, mayores fundamentos por relevar en el trono al Telekom Baskets Bonn. ¿Tendrán algo de razón los directores deportivos?

Guille del Pino pudo disfrutar de minutos dirigiendo al equipo. / BCL

Martillo pilón

No hubo dejadez en el Martín Carpena. De hecho, la primera jugada fue un robo. Este equipo siempre tiene ganas de competir y, aunque no hubiera nada en juego, se siguió tirando al parqué como si la primera plaza no estuviera cerrada. A excepción de un intercambio inicial (11-11), los malagueños demostraron por qué son el único equipo que ha cerrado el Round of 16 con pleno de victorias. Están varios escalones por encima y el Cholet no tuvo ni oportunidad de llegar a ellos (21-14).

A golpe de triple y con muchas novedades en los quintetos verdes continuó el partido. Sako fue de las pocas armas que encontró el conjunto galo para reengancharse al partido, pero el foco no estaba tanto en mirar al resultado, sino en probar con éxito distintas tácticas ofensivas y defensivas de cara al futuro. Experimentos en los que Ejim y Kalinoski, recuperando confianza desde el 6.75, brillaron al filo del descanso (48-37).

Como en la vida, los experimentos pueden salir bien o mal y ese quinteto Alberto-Ejim-Barreiro-Kravish-Sima no dio excesivos frutos (48-46). Solo llegó a su fin porque el estadounidense se marchó con cuatro faltas con un desesperante y pésimo nivel arbitral ante el Cholet. La salida de otros jugadores dio aire a nivel ofensivo, aunque las prestaciones bajaron (56-56). Un último esprint en ataque liderado por Taylor recolocó la calma en el marcador (63-56).

Lo que comenzó el estadounidense, lo terminó Osetkowski (71-56). Ahora sí, con un quinteto mucho más reconocible como Alberto-Carter-Kalinoski-Osetkowski-Kravish, la diversión llegó a la pista, al resultado y a las gradas. La historia ya estaba contada, ni siquiera hubo historia. Cinco minutos espectaculares acabaron con todas las ilusiones del Cholet por estar en la próxima fase (85-70).

Jueves, sorteo de cuartos

Así que, una vez cerrado el Round of 16 en clave cajista y sabiendo que el Peristeri es el primer posible rival para cuartos, quedan varias citas importantes esta semana. La primera será este miércoles, cuando se completen los tres equipos candidatos a enfrentarse al Unicaja en la próxima fase. Y la segunda, y decisiva, será el jueves, cuando se conozca el rival que plantará la batalla previa antes de alcanzar -ojalá- la Final Four. El sábado, viaje a Granada para continuar con la Liga Endesa.