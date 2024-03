Ibon Navarro: "Tenemos que tener el mismo deseo que Granada de ganar"

Ibon Navarro compareció este viernes antes del partido con el que Unicaja y Covirán Granada abren la jornada especial de derbis. No será un partido fácil porque las urgencias clasificatorias empiezan a apretar y el técnico cajista envió un mensaje claro: "Estar en partido a nivel de concentración y tener el mismo deseo que ellos de ganar. Nuestra situación puede parecer que nos hace menos falta que a los demás, pero no es así".

Equipo renovado

"Es un equipo que ha cambiado mucho desde la primera vuelta. Justo había llegado Jonathan Rousselle, pero han sumado muchísimos jugadores. Felicio está a un buen nivel y han sumado a Jacob Wiley, a Malik Dime, a Valtonen y ahora a Barton. Han cambiado prácticamente todo el equipo. Tiene un potencial ofensivo muy alto, tienen de todo: poste bajo, uno contra uno, tiros de tres puntos. Un jugador como Kramer que está en un momento muy bueno de acierto, de actividad, intensidad en el campo... Es un equipo con mucho talento y que si no estás bien, te van a ganar porque tienen capacidad de hacerlo".

Perry y Djedovic

"Están bien. Ayer entrenaron un poco menos que los demás, pero lo que hicieron lo hicieron bien. Esperemos que completen el entrenamiento y podamos contar con ellos mañana. Yo espero que sí".

Ibon Navarro espera contar con Kendrick Perry. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Gestión del partido

"Ellos han respirado un poco después de la victoria contra Bilbao, pero en cualquier partido, todo el mundo se juega algo, la situación en la que estés te afecta. Una forma de verlo es la presión por ganar al estar abajo, pero también supone una inyección extra de energía, motivación y jugando en su casa. Todo el mundo va con el cuchillo entre los dientes porque no quedan muchas jornadas. Cualquier victoria para los equipos de abajo no sabes cuál puede ser la salvación definitiva. Tenemos que llevar el partido a un punto que les pueda costar. Si le dejes entrar en estado de confianza, se van a los 100 puntos con mucha facilidad. Hay que hacer un partido serio y sólido, controlar la mayor cantidad de puntos fuertes que tienen ellos, que son muchos, y estar en partido a nivel de concentración y tener el mismo deseo que ellos de ganar. Nuestra situación puede parecer que nos hace menos falta que a los demás, pero no es así. Tenemos que seguir compitiendo, clasificatoriamente tenemos menos apuros, pero peleamos por otras cosas. Tenemos que tener ganas de ganar".

¿Capacidad de sorpresa?

"Siempre hablamos de las últimas 5/6 jornadas. Es más adelante cuando igual la Euroliga haya acabado su fase regular, no hay equipos en Eurocup, pero habrá que ver los tres de la BCL durante el play off y antes de la Final Four si es que se clasifican. Ahí es donde puede haber más sorpresas de pensar entre semana, equipos que no hayan conseguido sus objetivos y les cueste reajustar. Ahí es donde se suelen producir resultados sorpresa, queda un poco".

Will Barton

"No sabemos cómo va a influir dentro del equipo. Es otro jugador más con capacidad ofensiva, tienen muchísimos. No es Joe Thomasson, es u jugador completamente diferente. A veces tienen que pasar una etapa de adaptación al juego y al arbitraje. Veremos si es capaz de hacerlo pronto. De todo el contenido ofensivo que tiene Granada, en cuánto se va a meter. No lo sé, vamos a ciegas con él. Conocemos al jugador, pero no sabemos el encaje en la plantilla. Tiene calidad como la tienen muchos de sus compañeros".

Augusto Lima

"Nosotros tenemos que hacer una inversión con Lima. Va a tener que estar en el play off de Champions, es cupo y tenemos que intentar reajustar las expectativas con él. Después de un año parado, no podemos esperar el Lima que estaba cuando fichó. Hay que ayudarle para que nos dé no un mínimo, sino algo sólido. Puede estar mejor o peor como sus compañeros, pero es lo que va a aportar. Ha tenido altibajos, es normal. Tuvo una buena entrada, cuando entrena ya le empiezan a pesar las piernas. Es un proceso normal. Está entrenando bien, va recuperando ciertas sensaciones. Está lejos del jugador que quiere y queremos. Sí digo que está en le camino de volver a ser lo que ha sido hasta hace año y medio. Hay que ayudarle, es un ejercicio de invertir. No es simplemente decir que Sima está mejor que Lima. Hay que darle confianza y minutos porque nos tiene que ayudar en la Champions".