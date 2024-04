Ibon Navarro tranquiliza con la ausencia de Osetkowski

Ibon Navarro habló en rueda de prensa tras la victoria del Unicaja por 83-72 al Casademont Zaragoza. Como era de esperar, tuvo que surfear la ola del liderato que considera "no prioritario" en este final de temporada regular. Sin embargo, la noticia estuvo en la figura de Dylan Osetkowski: "Si hubiera habido un jugador tocado, hubiera jugado".

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria. Hemos hecho 20 minutos muy buenos. Sabemos cómo son los partidos de Zaragoza fuera. Hemos estado sólidos en el tercer cuarto, ha habido faltas que le han llevado al tiro libre. Nos hemos desconectado en el último cuarto. Nuestros porcentajes han bajado, hemos dejado de controlar el campo abierto y el rebote. Nos quedamos con 30 minutos sólidos viniendo de lo que veníamos. Tenemos una semana para descansar y prepararnos para lo que viene".

Ausencia de Osetkowski

"Después del virus, ha sido el primer partido que hemos visto a Djedovic a su nivel. Si hubiera habido un jugador tocado, hubiera jugado Osetkowski. Entrenó el viernes, se encontraba bien. Ha estado separado una semana desde que nos fuimos a Manresa. Con un entrenamiento no me parecía bien sacar a un compañero para que él entrara. Venimos de dos partidos muy sólidos sin él. Los jugadores merecían jugar y no me parecía justo sacar a alguien. Ya está bien".

Bajón en los minutos finales

"Puedo decir lo que me gustaría, pero los partidos fuera de Zaragoza son un calco. Es normal que bajes. Al principio obtienes ciertos tiros, colapsan la pintura y los tiros de tres están ahí. Ellos siguen. La parte buena es que no han tenido balón para ganar. Tengo que entender de dónde venimos los últimos ocho días. El rival juega, intenta hacer su partido. No es ni un accidente, es una anécdota".

Liderato

"El liderato no es prioritario. Es difícil, pero todo puede pasar. Nuestra prioridad es intentar hacer las cosas bien. A la gente le hace ilusión. Es difícil que consigamos mantener el liderato. No solo por la calidad de los rivales, pero hay un foco que nos va a desgastar emocionalmente. A ver cómo salimos de ello. Después viene Tenerife. Llevaremos flotador".

Gestión de minutos

"Tenemos un poco pasados a Melvin y Will. Sin Dylan han jugado muchos minutos. Que no se nos fuera nadie jugando con los mismos. Lo normal".

Kendrick Perry

"No creo que haya sido una cuestión de él, era el último cuarto. La sensación con 23 arriba a final del tercer cuarto... sabíamos lo que iba a pasar. Desde Granada ha estado excelente. Hemos subido el número de transiciones con él. Se ha ajustado y ahora es con el que más corremos. Estamos muy contentos. Su último cuarto ha sido circunstancial. Es uno más, todos son importantes. Alberto y Tyson nos dan otras cosas. Es elegir la herramienta que queremos en cada momento".