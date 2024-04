El Unicaja ejerce de líder en el Carpena: 83-72

Una puesta en escena primorosa, que le dio una ventaja de 13 puntos al Unicaja ya en el primer cuarto, le sirvió al líder de la ACB para tener una noche de sábado muy cómoda frente a un Casademont Zaragoza superado por el tsunami verde y morado de Ibon Navarro.

El Unicaja ejerció de líder y no sufrió ni un poquito para saldar cuentas pendientes con uno de esos pocos equipos que pueden presumir de haber ganado esta Liga a los cajistas. El Casademont de Porfi Fisac había sido mucho mejor en septiembre cuando cajistas y maños se vieron las caras en la primera vuelta liguera en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, pero esta vez todo fue muy diferente. El Unicaja lo arrolló desde el salto inicial. Igual que al Promitheas, al Girona, al Granada, al Cholet... Y es que, últimamente, todos los rivales de los verdes parecen muy malos. Es evidente que no lo son. Lo que pasa es que el Unicaja está jugando a un nivel sideral y es capaz de hacer fácil lo difícil, posible lo imposible y normal lo anormal. Y esa es la suerte que tenemos en Málaga.

Tyson Carter, durante el partido contra el Casademont Zaragoza. / Gregorio Marrero / LMA

Osetkowski, baja por tercera vez

Otra vez Dylan Osetkowski fue baja por su virus y otra vez el equipo respondió a la ausencia de uno de sus jugadores más importantes con un buen partido de cada uno de los 12 jugadores que pisaron el parqué. Da gusto ver al equipo. Atrás muerde y delante tiene infinitos recursos. Es una locura lo de este Unicaja 23/24. La verdad.

Prácticamente se llenó el Palacio de una «marea verde» que vive su mejor momento en años. Quizás desde la etapa de Sergio Scariolo no había una comunión tan fuerte entre grada y equipo como la que ahora se respira en cada partido del Unicaja en el Palacio. La afición lo vio claro desde el principio y tampoco es que tuviera su mejor noche animando al equipo. Esta vez no hizo falta y todos tienen/tenemos claro que lo mejor está por venir. Ahí es donde la «marea verde» tendrá que demostrar que es la mejor afición de España. Ojalá.

Alberto Díaz intenta superar la defensa de Cuevas. / Gregorio Marrero / LMA

Partido cómodo

El Unicaja tuvo claro desde el minuto 0 que lo mejor esta vez contra el Casademont era ir a por todas. Salieron los verdes muy concentrados, dominando el rebote y corriendo. O sea, la receta perfecta para disfrutar y mandar con autoridad, sin dejar al rival ni siquiera soñar con el milagro.

Tardó poco más de 5 minutos Porfi Fisac en pedir el primer tiempo muerto, con 16-6 para los de Ibon Navarro. No cambió el guion, tampoco las habituales rotaciones del técnico cajista le dieron un respiro al rival, en un primer cuarto que se cerró con un contundente 26-13. El paseo verde y morado siguió en el resto de la primera parte. Las ventajas crecieron al ritmo de los triples de Carter, del juego coral y del trabajo en defensa de todo el equipo. El resultado al descanso era ya definitivo: 49-28.

Djedovic se mostró recuperado de su virus. / Gregorio Marrero / LMA

No cambió nada el panorama tras el paso por el vestuario. Volvieron a la pista el todopoderoso Unicaja y el impotente Casademont Zaragoza. El festival de los locales llevó la renta a un +26, 65-39 en el esprint final de un tercer cuarto que se cerró con 67-44.

Tampoco hay mucho que contar de los 10 minutos finales. Solo que la relajación local sirvió para que el rival maquillara la diferencia. Ibon rotó y rotó, le dio minutos a Lima, el que más los necesita tras su grave lesión, probó algunas cosillas pensando en lo que está por venir y se fueron consumiendo los minutos hasta el 83-72 final. Fue tan fácil que pareció no tener ni mérito...

La afición volvió a llenar las gradas del Carpena. / Gregorio Marrero / LMA

Baskonia... y la Final Four

Ahora hay una semana por delante para cargar pilas. No hay que jugar el miércoles contra el Promitheas porque se hicieron los deberes por la vía rápida en los cuartos de final de la BCL. Toca pensar solo en el Unicaja-Baskonia del domingo de la próxima semana y, sobre todo, ir preparando la Final Four del siguiente «fin de». Recuperar la mejor versión de Dylan Osetkowski y que no haya más problemas de virus ni lesiones es el único objetivo de estos próximos 12 días. Si además se le gana al Baskonia, mejor que mejor. Pero lo otro es lo verdaderamente prioritario.