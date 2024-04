Patrick Comninos: “Queríamos una sede neutral y estamos felices con la elección de Belgrado”

Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League, habló sobre la actualidad de la competición que ha apostado en esta ocasión por la innovación, aunque sea a costa de un buen ambiente en las gradas, prácticamente vacías en los partidos de semifinales del viernes. Tras la exhibición futurista de las "semis" con ASB GlassFloor como cancha de juego y la ceremonia de entrega de premios anuales, el máximo mandatario de la BCL analizó el presente, futuro, retos, negociaciones, a elección de Belgrado como sede neutral, además de lanzar un dardo a la Euroliga: “el baloncesto no es algo que solamente juegan 13 equipos en Europa”.

Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League. / BCL

Elección de Belgrado como sede de la Final Four

“Cuando empezamos el proceso de selección de la sede, para nosotros era una de las prioridades venir a una sede neutral y traer el espectáculo. Cuando examinamos las opciones a principio, Belgrado no era la principal candidata, pero queríamos ser innovadores y dimos un salto de confianza apostado por la innovación con el suelo de cristal y empezamos a pensar cuál era el mejor sitio para llevarlo a cabo. Poder jugar en esta cancha tan innovadora era una de las prioridades. También tuvimos en consideraciones factores geopolítico y apostamos por Belgrado por poder traer esta cancha y lucirla en un ambiente espectacular. Estamos felices con la elección”.

Venta de entradas

“El pabellón no estaba lleno, es verdad, pero a la hora de tomar decisiones hay muchos elementos a tener en cuenta en la decisión. Poder apostar por la innovación era una de ellas con la cancha y eso automáticamente descartaba la apuesta por uno de los equipos participantes por todo lo que supone. La única forma de garantizar el lleno es celebrándose en una de las canchas de los participantes. La logística de implantación de esta cancha hacía complicada la toma de la decisión y por eso apostamos por el pabellón neutral. Las necesidades que teníamos eran muy específicas. Sabemos la importancia de los aficionados, en la Final Four de Atenas contamos con 20.000 aficionados y en Amberes 17.000 siendo sede neutral, pero teníamos que priorizar esa mirada al futuro, romper barreras, demostrar lo que queremos hacer. No hacemos lo fácil, hacemos lo correcto. Es complicado llenar un pabellón en una sede neutra y que no es fácil atraer a tres aficiones desde España y una de Grecia, lo sabíamos, pero apostamos por esta decisión. Vamos a seguir trabajando para seguir creciendo. Llenar un pabellón depende de poder contar con un equipo local, pero celebramos que tenemos dos de los mejores de Europa jugando a un nivel sensacional en lo que va a ser una grandísima final”.

Impacto de los equipos españoles en BCL

“Para nosotros el foco de los equipos ha de ponerse en el desarrollo de las ligas nacionales, necesitamos que sean fuertes, que desarrollen sus plantillas, sus clubes, sus jugadores, que además luego nutren a las selecciones nacionales. Creemos que los equipos que apuestan por la BCL asumen estos principios. Málaga es un claro ejemplo, Tenerife también y hay que recordar que hace 8 años fue el único equipo español que se registró y ha jugado cuatro Final Four, Copa Intercontinental, en la competición doméstica están ahí… Empezamos con un equipo y esta pasada campaña tuvimos 9 equipos postulándose. El Unicaja comparte nuestros valores y apuesta por el balance adecuado entre la Liga ACB, que es la más competitiva de toda Europa, y la BCL. Estamos encantados con poder contar con tres equipos de lo cinco mejores de la ACB”.

Apuesta del Unicaja

“El ranking de Málaga como líder de la ACB es un premio a su consistencia, a su proyecto, a su apuesta. Tenemos un camino en común con Unicaja, nuestra relación es excepcional y confiamos en poder seguir contando con Unicaja en nuestra competición un año más”.

López Nieto y Patrick Comninos. / La Opinión

Cambios de sistema de competición a futuro

"Es un tema que discutimos y analizamos a distintos niveles constantemente. Para el año que viene no habrá cambios. Hay equipos que les gustaría un formato con más partidos, otros están encantados con poder compensar los partidos de sus competiciones domésticas con la europea. Por ejemplo, los españoles apuestan por este equilibrio que les permite seguir creciendo y consolidándose en la ACB. Lo que no queremos hacer es poner en peligro el nivel de claridad que ofrecemos y todos coinciden en el gran nivel que hay en la cancha y fuera de ella. Estamos buscando el nivel de equilibrio adecuado".

Retos futuros

“Uno de los retos que tenemos por delante, para ser atractiva a nivel comercial, ha de tener un sistema claro y comprensible. Y esto es algo que falta en el baloncesto de clubes en Europa. Hay que ser simples y claros para hacer este ecosistema más atractivo. Basta tener en cuenta que el baloncesto, el segundo deporte en Europa, apenas ha generado 100 millones de forma combinada. Necesitamos un crecimiento orgánico por el propio baloncesto, no por un dueño emocional, por un equipo de fútbol o por la política. Queremos apoyar el crecimiento de los clubes a todos los niveles y por eso queremos desarrollar ese ecosistema correcto. Estamos en el momento adecuado. La madurez nos ha permitido entender esto y necesitamos que todas las partes lo vean y que todos hagamos los compromisos necesarios por el bien del baloncesto. El baloncesto no es algo que solamente jueguen 13 equipos en Europa”.