Perry, Kravish y Osetkowski, premiados por la BCL

El Unicaja fue muy protagonista este sábado en los premios anuales de la BCL, en una gala que se llevó a cabo sobre la propia pista del Belgrado Arena con más de 500 asistentes. La organización valoró la gran temporada del equipo verde y morado con tres galardones individuales: Dylan Osetkowski, en el Segundo Mejor Quinteto, mientras que Kendrick Perry y David Kravish fueron elegidos en el Mejor Quinteto de esta temporada 23/24.

Marcelinho Huertas, MVP 2023/2024

Marcelinho Huertas, que cumplirá 42 años el próximo mes de mayo, fue elegido MVP de la competición, sucediendo a TJ Shorts, base y estrella de aquel Telekom Bonn que conquistó Málaga hace ahora un año. Huertas forma parte del Mejor Quinteto, junto a Joe Ragland (Peristeri), Kendrick Perry, Austin Wiley (Tofas Bursa) y David Kravish. Dos representantes del Unicaja entre los 5 mejores de la temporada. El base de Florida recibió el trofeo en manos de Jorge Garbajosa, exjugador del Unicaja y presidente de FIBA Europa. Kravish, por su parte, recibió su trofeo de manos de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Alberto Díaz atiende a los medios. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Alberto e Ibon, sin premio

Los que se quedaron sin premio esta vez fueron Alberto Díaz e Ibon Navarro, que optaban a ser "Mejor Defensor" y "Mejor Entrenador", respectivamente. Zeljko Rebraca, exjugador serbio, con pasado NBA, entregó el trofeo defensivo a Howard Sant-Ross. La verdad es que la temporada del cubano del UCAM Murcia ha sido muy buena y es un digno ganador, aunque si el trofeo hubiera sido para el capitán cajista nadie podría haberse extrañado.

El de Mejor Entrenador no tenía duda. Y eso que tanto Ibon Navarro como Txus Vidorreta eran dos magníficas opciones. Bozidar Maljkovic, que en esta Final Four es Embajador del Unicaja, fue el encargado de entregarle el galardón a Vassilis Spanoulis, cerebro del Peristeri, equipo al que ha sido capaz de meter en esta Final Four de Belgrado.

Los premiados, junto a Juanma Moreno y López Nieto / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Osetkowski, en el segundo quinteto

Por lo que se refiere al Segundo Mejor Quinteto, los 5 elegidos fueron Hunter Hale, jugador del Promitheas, Dylan Ennis, del UCAM Murcia, Levi Randolph, del Hapoel Jerusalén, Vernon Carey Jr, del Pinar Karsiyaka, y Dylan Osetkowski. Sorprenderá a algunos que el cajista no esté en el 5 ideal de la competición porque dentro del buen tono general del equipo es verdad que ha sido un jugador determinante en su juego para Ibon Navarro, pero el de San Diego se tuvo que conformar esta vez con estar en el segundo quinteto. Si quiere estar el año que viene en el Quinteto Ideal, ya sabe lo que tiene que hacer. Seguir un año más en el Unicaja...