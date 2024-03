«Quiero seguir en el Unicaja, pero si viene un equipo top de Euroliga...»

Dylan Osetkowski es uno de los nombres propios de la gran temporada 2023/2024 del Unicaja, segundo en la Liga Endesa y clasificado con ventaja de cancha para el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League.

El ala-pívot de San Diego firmó el pasado verano un contrato con el Unicaja por dos temporadas (la actual y la 2024/2025), con opción a una tercera, la 2025/2026, pero su espectacular estado de forma le ha convertido en objeto de deseo para varios equipos importantes del baloncesto europeo de cara al próximo mercado estival.

En las últimas semanas se ha rumoreado que varios clubes de la Euroliga podrían tener a Osetkowski en su agenda. El jugador atiende a La Opinión de Málaga tras el entrenamiento del equipo verde para hablar de este y de otros temas. Deja muy claro que solo quiere pensar en el presente, que es feliz en Málaga y que confía en ganar otro título esta temporada con el Unicaja, pero deja la puerta abierta sobre su futuro profesional.

Sus promedios en lo que va de temporada son 11.9 puntos, 3.9 rebotes y 11.9 de valoración. ¿Esperaba firmar estos números tan buenos?

No esperaba nada a nivel de números. Al empezar la temporada creo que lo que esperaba era sentirme más a gusto teniendo otro año con Ibon y jugando mi segundo año en el Unicaja. Así que solo el tener esa comodidad, saber lo que quiere el «coach» de mí, sabiendo cuál es mi sitio en la cancha, conociendo a mis compañeros... creo que todo eso es lo que me está ayudando a seguir desarrollando mi juego.

¿Está Dylan Osetkowski en su mejor momento deportivo desde que llegó a Málaga?

Sí, diría que sí. Supongo que ahora que estamos cerca de la recta final, siento que estoy jugando un buen baloncesto. Este es el momento en el que yo y todos en general tenemos que tratar de jugar mejor.

¿Cómo se siente en lo personal en esta segunda temporada en Málaga?

Parecido al primer año. Me encanta vivir aquí. Siento cómo si Málaga fuera mi hogar siendo de San Diego. Me siento en casa. Me gusta el tiempo, la gente, la comida... La vida más allá del baloncesto es muy, muy fácil en Málaga. Estoy muy contento. Muy feliz aquí.

Hace dos veranos fue una sorpresa que después de jugar Euroliga con el Asvel fichara por el Unicaja, un equipo que atravesaba una evidente crisis deportiva. ¿Qué le animó a empezar esta aventura en Málaga?

Diría que lo primero es porque quería jugar en la ACB, que en mi opinión es la mejor liga de Europa, detrás de la Euroliga. Me atraía poder jugar contra buenos equipos cada noche, fue algo que me hizo venir a aquí. Ser parte del programa de la reconstrucción del equipo es algo que también me ilusionó. Saber qué plantilla íbamos a tener y saber que podía participar en la mejora del equipo. Cuando estaba en el Ratiopharm Ulm jugué en Málaga un partido de Eurocup y recuerdo que cuando estuve aquí pensé que en algún momento de mi carrera me gustaría estar en un equipo al lado del mar. Salir del gimnasio y estar en la playa. Así que estar en el Unicaja y en Málaga ahora es como cerrar el círculo.

Dylan Osetkowski posa para La Opinión de Málaga tras el entrenamiento de ayer, martes. / Álex Zea

¿Qué es lo que más le gusta de Málaga: el tiempo, la ciudad, la comida, la gente...?

Definitivamente, el tiempo, que es como el de San Diego. Creo que ha llovido 5-6 veces este año y por eso creo que la gente aquí es tan feliz y es tan fácil relacionarte con los malagueños. Todo es muy tranquilo. Y eso es lo que me encanta de aquí. Nada que ver cuando estuve en Alemania o en Francia, que son personas muy frías. La gente y la vida son muy diferentes aquí.

El equipo es segundo en la clasificación de la Liga y está a punto de jugar el play off europeo de la BCL. ¿Cuál es el techo de este equipo?

No creo que tengamos un límite. Durante la temporada hemos demostrado que podemos competirle y ganarle a cualquiera. Hablando por mí y por todos mis compañeros, el objetivo es ganar un título esta temporada.

La afición le tiene como uno de sus ídolos. ¿Se siente querido por los fans del Unicaja?

Sí. Claro que lo siento. Siempre que jugamos en el Carpena, el pabellón está lleno. Se puede sentir la pasión y la ilusión de los fans. Incluso fuera del pabellón, caminando por la ciudad, la gente se me acerca y me saluda. Me dicen que les encanta el equipo, que estamos jugando muy bien. Así que hay mucho amor y mucho apoyo. Tengo muy buenas sensaciones con los aficionados.

Tiene un año más de contrato firmado con el Unicaja, pero la «marea verde» está preocupada porque hay rumores de que algunos equipos de la Euroliga están pendientes de usted. ¿Dónde va a jugar Osetkowski la próxima temporada?

Buff (risas). Honestamente, tengo un año más firmado en el Unicaja. Quiero seguir jugando la próxima temporada en Málaga, claro, pero la vida del jugador de baloncesto da muchas vueltas. Si Real Madrid, Barça o alguno de los equipos top de Euroliga viene, creo que es difícil decirles que no, que es lo que pasó a Darío Brizuela el verano pasado. Estoy seguro de que le gustaría seguir en Málaga con nosotros, pero llegó el Barça con una oferta y es difícil decirle que no. Quiero estar aquí, está claro. Con mis compañeros, con mi equipo, con mi vida aquí, pero si hay otro equipo importante que me quiere...

Su representante estuvo la semana pasada en Málaga. ¿Qué le ha contado sobre esas ofertas de otros clubes?

Mi agente ha estado unos días en Málaga, pero ha venido solo a verme jugar. No hablamos nada del futuro.

¿Les decimos a los aficionados que estén tranquilos...?

Sí, supongo. No lo sé. No estaban tranquilos el año pasado, incluso cuando renové. Había también rumores. Creo que nadie va a estar calmado nunca.

¿Qué le haría más ilusión jugar la Final de la BCL o jugar la final de la ACB?

Es una pregunta complicada. Diría que la final de la BCL, porque el año pasado fue una mierda para nosotros. Yo, personalmente, desde que perdimos contra el Telekom Bonn el año pasado, quería volver este año a jugarla. Ha sido algo que siempre ha estado en mi mente. Es un objetivo.

Dylan pagó una fiesta después de ganar la Copa del Rey de Badalona. ¿Habrá otra fiesta pronto en Málaga?

Sí (risas). Si mis compañeros la organizan y la pagan, claro. Yo ya no. Puedes escribir eso: «Dylan no más fiestas».

