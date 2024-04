Las notas de los jugadores en el Lenovo Tenerife - Unicaja

El mejor

Kendrick Perry (9). Justicia. ¿Recuerdan el nombre de la Final Four de 2023? Es el mismo que el de la gran final de 2024. Es la vida, el deporte, lo que cada uno se gana en el día a día. 17 puntos y un ejercicio perfecto de contención con los bases del Lenovo Tenerife. Se lo merece más que nadie. ¡El MVP de la Final Four! ¡Y en el mejor quinteto!

Alberto Díaz (8). Todos los bases de Europa se pueden poner la final para ver cómo hay que defender a Marcelinho Huertas. No hay nada al azar, estudio táctico, talento e inteligencia. Insuperable el malagueño. ¡Una más, capitán!

Tyson Carter (8). Extremadamente concentrado, muy acertado en todo, asumiendo las decisiones en los últimos segundos. Todos y cada uno de sus momentos han sido en momentos importantes. Qué fin de semana de madurez.

Tyler Kalinoski (8). Puntos, asistencias, rebotes y lo que quieran. Es un espectáculo el trabajo sucio que deja por y para sus compañeros, sacrificio absoluto defendiendo a Guy. ¡Qué robo en el último minuto para ganar!

Kameron Taylor (8). Ya tiene su primer título con el Unicaja. No ha sido una Final Four fácil, el que más diferencia ha tenido con el rendimiento con respecto a toda la temporada, pero fundamental siempre.

Jonathan Barreiro (8). Otro de los rivales marcados en su calendario por el tipo de jugador que hay enfrente. Puro físico para detener a Cook. Tuvo un triple esencial al final del tercer cuarto para dar aire.

Nihad Djedovic (9). Perry es el MVP, pero el bosnio puede ser fácilmente uno de los grandes nombres de la Final Four. Tuvo tres triples tras el descanso absolutamente brutales para entender la segunda parte.

Will Thomas (8). No hay nadie que sepa frenar todo lo genera desde su esquina favorita. Quizás no tuvo tanta incidencia directa, pero siempre fue el primer paso para acabar con acierto. ¡Él también tiene 38 años!

Dylan Osetkowski (8). No fue la demostración de talento que ha venido ejerciendo todo el año, pero tuvo momentos estelares en los que brilló. Jugador intratable, esencial para entender el camino de toda la temporada.

David Kravish (8). Brillante, decisivo, el mejor Kravish está de vuelta y bien que ha servido para ganar la BCL. Es un hombre de partidos importantes. Inteligencia absoluta. Hace que todo sea más fácil.

Yankuba Sima (8). Lanzó a canasta solo una vez. De hecho, fue un alley-oop con Alberto, pero partido totalmente memorable. No siempre hay que mirar lo que se hace cuando tiene el balón. Lección magistral. El ‘stopper’ de Shermadini.

Augusto Lima (7). No era un partido para él. No tiene la velocidad de reacción ni tampoco en las piernas para defender el ataque de dos para dos que proponen Marcelinho y Shermadini. Solo 01:24 minutos.