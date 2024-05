Pedro Martínez: "Si la defensa del Unicaja sigue siendo tan buena, es difícil"

Pedro Martínez compareció en rueda de prensa, en cierta parte satisfecho por el trabajo de su equipo a pesar de la derrota frente al Unicaja. El BAXI Manresa amenazó al líder hasta el último, pero cuestiones como las 23 pérdidas o la defensa de los malagueños, como el técnico reconoció, fueron decisivas.

Factor pérdidas

"Sin mirar la estadística, hemos estado bastante acertados en tiros de tres puntos y nos ha permitido tener buenas sensaciones con el juego que estábamos teniendo, pero es muy difícil ganar un partido con 23 pérdidas. Esas 23 pérdidas vienen por la defensa de Unicaja que es muy buena por su agresividad, su uso de las manos. Es fácil decir que no hay que perder balones, pero es complicado contra un equipo como Unicaja y con un jugador como Alberto. Nos ha faltado perder menos balones y coger algún rebote en defensa también. Sus jugadores pequeños han cogido bastantes rebotes también, Kalinoski lo ha hecho muy bien".

Pedro Martínez ensalzó el trabajo de Alberto. / Álex Zea

Arbitraje

"Cuando juegas tan rápido contra otro equipo tienes que ajustar, con buen ánimo. Si la defensa de ellos sigue siendo tan buena, es difícil porque no estamos a gusto. No debemos quejarnos de los árbitros como hoy porque Dani Pérez y Dani García se han ido del partido por las protestas a los árbitros".

Ritmo del Unicaja

"Hemos estado muy cerca de nuestro máximo de juego. Nos habría gustado ser un poco más consistentes en el último cuarto, que nos han metido 35 puntos. Son demasiados. Salvo los ajustes que he comentado, lo estábamos haciendo muy bien. Los partidos duran 40 minutos y contra un equipo tan constante como Unicaja no es suficiente hacer 30 minutos bien. A la que te vas un poco del partido te lo hacen pagar, ya nos pasó en los dos primeros partidos. Es muy difícil jugar contra ellos, ya lo sabemos y el martes a intentar mejorar y tenemos que valorar las cosas buenas que hemos hecho".

Ausencias

"No lo he echado de menos (Mawugbe), hoy no hemos visto el momento, Pierre Oriola ha estado muy bien y el martes jugará seguramente".