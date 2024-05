El Unicaja presenta en la Junta de Andalucía el título de la BCL

En pleno parón, a la espera de conocer este sábado si su rival será el Valencia Basket o el UCAM Murcia para las semifinales de la Liga Endesa, el Unicaja se trasladó hasta el Salón de los Espejos de San Telmo para presentar en el máximo organismo autonómico el trofeo de la Basketball Champions League con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, a la cabeza.

El primero en comparecer fue Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, que calificó como "orgullo" el poder llevar la bandera de Andalucía y que reconoció la labor de las instituciones: "Esta Copa empieza con un esfuerzo con la Consejería de Deportes de la Junta porque cuando ingresamos en la BCL tuvimos una temporada no muy adecuada y el apoyo institucional fue fundamental para que nosotros llegáramos a donde hemos llegado dos años después. Este trofeo va por todos los andaluces".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), en foto de familia junto a la plantilla y a la directiva del Unicaja. / Jose Manuel Vidal

Una idea en la que insistió más adelante el técnico Ibon Navarro: "Este trofeo no es solamente un testimonio de esfuerzo del equipo y el staff, sino del apoyo institucional de la Junta de Andalucía, organismos públicos y privados, patrocinadores, Fundación Unicaja y Unicaja Banco". Además de hacer mención especial a la 'marea verde': "Extiendo mi gratitud a nuestros aficionados que son la fuerza que nos acompaña en cada partido".

Reconocimiento andaluz

Alberto Díaz, por su parte, quiso reconocer la labor de "los que no se ponen en la foto: los trabajadores del club que hacen que nuestra rutina sea solo jugar al baloncesto". Así como hizo gala de su tierra: "Como me siento muy andaluz, os quería dar las gracias por todo lo que nos dais y sobre todo por poder representar a Andalucía en lo más alto".

Cerró el turno de declaraciones Juanma Moreno en uno de esos actos que le "genera emociones", como reconocido aficionado al "equipo de mi ciudad". "Gracias por llevar el nombre de Andalucía por toda Europa haciéndolo con deportividad, talento, grandeza... También por incentivar un deporte tan bonito como es el baloncesto. Decenas de miles de niños se miran, es el equipo andaluz de referencia. Gracias por hacernos soñar durante todos estos meses y años, gracias por seguir haciéndonos soñar. Soy de los convencidos de que este equipo no tiene techo, puede lograr cualquier objetivo que quieran cumplir. Lo tenéis todo: un equipo de verdad, un cuerpo técnico de los mejores que hay, una identidad financiera, una institución, un presidente y un equipo directivo, y a toda Andalucía orgullosa de lo que estáis haciendo", manifestó.

Guiño a la Liga

Eso sí, aunque el gran protagonista fue el título de la BCL, nadie se olvida de lo que está por venir. El presidente del Unicaja fue el primero en bromear: "Pediría que vienesen más porque son baluarte de victorias. En las dos últimas consecuciones, en Badalona 2023 y Belgrado 2024, Juanma Moreno y Arturo Bernal han estado soportando mis nervios. Han sido parte del equipo y les diría que ahora que estamos en el camino de un sueño difícil, pero imposible, a ver si están cerca en los próximos partidos o en la final".

De hecho, ni siquiera Ibon Navarro lo evitó: "Ojalá podamos estar aquí dentro de unas semanas celebrando otro éxito, aunque no será fácil". Mucho menos el presidente de la Junta: "Todavía queda la ACB. No hay que meter presión, hay que jugar y divertirse. Estaba mirando los datos y en 30 años de competición, el Unicaja ha terminado como el mejor de todo: ataque y defensa. Son números, pero veo a un equipo con pasión. Entrará la pelota o no, pero vamos mejor preparados que nunca. Ahora tenemos esta Champions. Alguna Liga nos debe la ACB".

¿Llegará? Queda mucho camino por delante, pero un sueño cada vez más posible. La promesa ya la lanzó Juanma Moreno: "Como vengáis, pongo la bandera del Unicaja en lo más grande".