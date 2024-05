Ibon Navarro: "Si el equipo no ha entrado bien, es mi culpa"

El Unicaja cayó en el primer partido de la serie de las semifinales de la ACB ante el UCAM Murcia en el Martin Carpena y su entrenador, Ibon Navarro, entiende que fue el gran nivel de los universitarios el que decantó la balanza, reconociendo estar molesto por el pensamiento generalizado de que, cuando los cajistas pierden, es por culpa propia y no mérito ajeno.

Valoración del partido

"Quiero felicitar a UCAM Murcia por la victoria, creo que no hemos entrado bien a la eliminatoria o al partido, a nivel de intensidad defensiva los primeros minutos han sido muy malos. Hemos dejado que UCAM, que venía en una situación mental muy propicia, entrase al partido y, cuando jugadores que no tienen grandes porcentajes de tiro empiezan a meterlas, se miran y se vienen arriba. Hemos tenido fallos de no tener buen ritmo de juego, hemos sido por tramos demasiado perimetrales, cuando en pintura estábamos teniendo buenos porcentajes. Hay dos momentos clave, cuando estamos cinco abajo y salimos mal de un tiempo muerto y después en otro tiempo muerto con cuatro arriba nos hace Sant-Roos un triple a tabla y después, una falta. Ellos han estado con buena mentalidad y muy lucidos, han sido merecedores de la victoria, vamos a intentar descansar y entrar mejor al partido el jueves".

Problemas

"El problema no son los tiros, que hemos generado buenos, pero no los hemos metido. En 24 minutos hemos hecho cero faltas, hemos evitado tres canastas en el primer tiempo, no hemos atacado desde la defensa hasta el tercer cuarto y hemos tenido dos de diez en tiros de dos y tres de tres en tiros de dos, nos hemos querido poner por delante. Todos los balones divididos han sido para ellos y han tenido ese puntito que nosotros no".

Gran nivel del UCAM Murcia

"El UCAM Murcia ha jugado este partido en Valencia dos veces, ¿por qué voy a pensar que no van a hacer este partido el jueves? No podemos pensar que si dejamos tirar a Sant Roos va a tener un 15% y no un 60% o Kurucs. No podemos esperar que UCAM Murcia pierda el partido, y eso ha podido ser un error, si no he podido convencer a mis jugadores de los cuartos de final fantástico que han hecho, quizá es fallo mío. No nos podemos esperar una mala versión del UCAM, nos tenemos que esperar otra vez la mejor".

Las culpas

"¿Por qué siempre queremos pensar que la culpa de que juguemos mal es nuestra?. El rival ha hecho muchas cosas bien. Contra Manresa sí acusamos la presión, pero hoy no hemos entrado bien. Yo ahí no veo presión, he visto a un equipo que venía de un ritmo competitivo muy bueno que son ellos y nosotros no. No me gusta que cuando perdemos es porque solo nosotros hemos hecho cosas mal".

Kameron Taylor

"Le han tenido que coser, está grogui, muy mareado, no sé si ha llegado a perder el conocimiento, pero por la forma que tenemos de jugar es muy importante, vamos a ver si lo podemos recuperar".

Frustración

"Lo que tenemos que intentar es manejar nuestras emociones, lo de David es fruto de la frustración y no nos gusta que lo haga. No esperamos a mañana, lo que hemos hecho ha sido hablar ahora. Hemos hablado de lo que pasó el año pasado en el Palau, al Barcelona le vino bien que les ganásemos. No podemos estar con las manos en la cabeza porque pensáramos que iba a ser 3-0. Sabía que no iba a ser 3-0".

Sin buscar excusas

"No hubiera preferido jugar un tercer partido en casa, es lo que es, si el equipo no ha estado bien en el comienzo del partido, la culpa es mía, no hemos estado bien. No podemos echar la culpa a llevar una semana parado, prefiero haber ganado 2-0 a Manresa que un tercer partido aquí, no vale quejarse después de ver el resultado".