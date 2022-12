La de la Policía Nacional es una de las cuentas más activas en redes sociales: los agentes utilizan sus canales de comunicación oficiales para avisar de cuáles son los delitos más comunes que acechan a la población o de qué operaciones han llevado a cabo para desmantelar bandas criminales. Uno de las últimas publicaciones de este cuerpo de seguridad nacional nos advierte de una nueva estafa en relación con Correos.

Los agentes ha compartido en Twitter un vídeo donde advierte que algunos ciudadanos están recibiendo un correo fraudulento con el nombre y el logotipo de Correos: la empresa pública de servicio postal que también presta servicios de envío de paquetería.

El supuesto mail de Correos explica que "se ha realizado un intento de entrega" y que "falló porque no había nadie presente en la dirección del destinatario". A continuación, se especifica que "la nueva entrega se puede organizar visitando el enlace a continuación y confirmando la información de facturación". Además, añaden que "si no se programa la nueva entrega dentro de las 48 horas, el paquete se devolverá al remitente", así como que "no se reembolsarán los gastos de envío y manipulación".

El mensaje llevaría adjunto un supuesto "pago de gastos del nuevo intento de entrega" por un importe de 1,79€ que las víctimas tendrían que realizar a través de un enlace donde serían estafadas por los ciberdelincuentes.

¿Cómo detectar el intento de estafa?

La Policía Nacional señala dos elementos que hacen "saltar la liebre" sobre la estafa: el primero, el "Intento de entrega fallido" y el segundo el "Enlace para que pinches".

Los agentes, además, especifican que los ciberdelincuentes "quieren tus datos y no para fines buenos".