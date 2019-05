El Duque de Alba rompe su silencio: "Lo que dice Cayetano es mentira"

Parece que los hijos de la fallecida Duquesa de Alba han decidido declararse la guerra y no están dispuestos a entregar las armas. Después de que Cayetano Martínez de Irujo acusara a sus hermanos, apuntando al actual Duque de Alba como el principal culpable, de dejarle sin la herencia de su madre y prohibirle trabajar en las empresas familiares Carlos Fitz-James responde a las acusaciones.

Aunque no es muy dado a dar declaraciones, el Duque de Alba ha roto su silencio para responder a los ataque de su hermano, del que apunta con ironía: "Ya le conocen ustedes a Cayetano", confesando que no le han sorprendido las declaraciones porque: "él es como es, ya sabéis como es y no hay que hacer caso". En cuanto al conflicto, responde: "Yo no tengo nada que solucionar", pero niega tajantemente las informaciones de su hermano: "Eso no es verdad" y declara con carácter que "ni caso, no voy a contestar esas tonterías".

En cuanto a la supuesta carta de la que habla Cayetano en la que la Duquesa de Alba exigía que sus hijos trabajasen juntos, Carlos declara: "eso es mentira y si fuera verdad no tiene efecto jurídico ninguno, no quiero hablar de esas tonterías", y sentencia que trabajar juntos es imposible: "cada uno trabaja en lo suyo".