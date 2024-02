Zaira de la Morena ('LIDLT') da detalles sobre su relación con Rauw Alejandro: "Fuimos infieles los dos"

Zaira de la Morena, una de las tentadoras de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', ha dado detalles sobre su supuesto affaire con Rauw Alejandro. Después de conocerse la ruptura del artista con Rosalía, la participante del programa de Telecinco aseguró haber tenido un breve romance con el puertorriqueño. Ahora, en un vídeo para Mtmad, ha dado más detalles sobre lo que sucedió realmente entre ellos.

Tras asistir a un concierto de Anuel AA en Valencia, un operador de cámara de su equipo le propuso participar en un videoclip al día siguiente, debido a que una de las modelos no podía asistir. Ella aceptó y, después de la jornada de grabación, el mánager se lo agradeció y le propuso devolverle el favor: "Me dijo que si quería ir a algún concierto o conocer a algún artista en especial, que me lo presentaba".

Ella aprovechó la situación y no dudó en decirle el nombre de Rauw Alejandro: "Para mi sorpresa, al cabo de dos años me llamó y me dijo que estaba haciendo la gira con él en España". "Me dijo que le había enseñado mis fotografías y que tenía muchísimas ganas de conocerme", asegura Zaira en el vídeo, donde recuerda que en aquel momento tenía novio: "Como buena persona fiel, se lo dije a mi pareja y fui con él al concierto".

Según cuenta, solo la dejaron entrar a ella al backstage, donde finalmente pudo conocer al artista: "Rauw Alejandro pidió que nadie accediera a ese backstage. Me asusté porque no es la primera vez que vivo esa situación y no me gusta el rollo. Me encanta conocer gente, pero no que los artistas se crean que quiero algo más. Quería estar a gusto conociendo al artista que tanto me gustaba".

Zaira asegura que Rauw Alejandro fue "supermajo y superagradable" con ella. "Fue como una persona normal, esa gente no suele ser así. Sentí química y empezó el tonteo, estuvimos un buen rato en el backstage. Nos dimos dos besos tontos y de ahí salimos y me presentó a su equipo", relata la joven.

Ya en el coche con su novio, empezó a recibir mensajes de Rauw Alejandro por Instagram: "Era una situación que nunca había vivido. No pensaba que iba a conectar así con él. Pensaba que iba a ser un flipado de la vida, pero no fue así". "Al cabo de una semana, se me ocurrió subir una foto con mi novio y me dejó de seguir", explica: "Perdimos el contacto. Yo no sabía que estaba con Rosalía".

"Me enteré de que en ese momento sí que estaba con Rosalía. La gente me machaca mucho diciendo que me metía en una relación. ¡Yo no tenía ni idea de todo esto!", asegura Zaira, que comenta entre risas que "infieles hemos sido los dos". "No pasa nada, tampoco hemos matado a nadie. Peores cosas se han visto en esta vida", recalca en Mtmad.