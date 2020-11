'Worms Rumble', 'Just Cause 4' y 'Rocket Arena' forman los PlayStation Plus de diciembre

PlayStation Plus.

PlayStation Plus.

Desde las oficinas de Sony se ha dado a conocer la batería de juegos mensuales para PS Plus correspondientes a diciembre de 2020. Al igual que el pasado noviembre, la compañía ofrecerá tres títulos a los suscriptores del servicio. Durante el último mes del año, los jugadores recibirán a partir del próximo martes día 1: 'Just Cause 4' (PS4), 'Rocket Arena' (PS4) y 'Worms Rumble' (PS4 y PS5), el cual se puede catalogar como el más interesante de la oferta, ya que se lanzará directamente en el servicio para PS4 y PS5.

Anunciado en julio, la producción de Team17 lleva a los Worms al mundo de los Battle Royal con modos de juego para hasta 32 jugadores. Es otra producción independiente que llega para los suscriptores de PlayStation Plus el día de su lanzamiento. Este mismo año los usuarios de PS4 y PS5 también han recibido 'Fall Guy' y 'Bugsnax' desde el mismo día de su estreno.

El catálogo de títulos PlayStation Plus de diciembre también incluye 'Just Cause 4'. El juego de Square Enix se lanzó a finales de 2018 y ofrece una jugabilidad similar a su predecesor, pero con la incorporación de nuevas características como condiciones climáticas extremas. Los suscriptores también podrán canjear y descargar 'Rocket Arena', una experiencia increíblemente divertida y desafiante que tiene todo para convencer a los amantes de un buen combate multijugador. Su familiar propuesta lúdica es capaz de complacer tanto a aquellos que simplemente buscan divertirse un rato como a los que buscan nuevos desafíos competitivos.

Este mes, de nuevo, los suscriptores contarán con un juego del segmento PlayStation Talents: 'Melbits World', un título de puzles 3D colaborativo de inspiración arcade desarrollado por el estudio español Melbot Studios. Los juegos de diciembre de PlayStation Plus se lanzarán el día 1 y hasta ese momento, los miembros de la suscripción aún podrán canjear los títulos actualmente distribuidos por el servicio: 'La Tierra Media: Sombras de Guerra', 'Hollow Knight: Edición Corazón Vacío' y 'Bugsnax'.