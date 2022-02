Minutos antes de la votación se respiraban los nervios, la tensión y la incertidumbre. Y no sólo porque la reforma estaba en el aire con unos votos que se presumían ajustadísimos. Un diputado del PP, Alberto Casero, que vota de forma telemática se da cuenta de un error. La explicación del método es el siguiente: a través de un ordenador uno se identifica con sus claves de diputado y vota . Según su versión vota no a la reforma laboral. EL sistema obliga a confirmar el voto y lo confirma. Pero el certificado que recibe de forma digital le marca un sí a la reforma laboral. Su versión: error informático. Se pone en contacto con su grupo. Y este se dirige a la mesa de la cámara. Todavía no se ha votado de forma presencial . La portavoz del PP le habla a la presidenta de la cámara de lo mismo, de error informático. Batet consulta con los letrados, los letrados con los informáticos y los informáticos niegan tal error y comprueban además que el diputado votó sí. El resultado lo saben. El diputado del PP entró, tras la votación en el hemiciclo. El PP ha recurrido a la mesa del Congreso y recurrirá al Constitucional