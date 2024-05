La hora de la verdad para el Málaga CF... y para Pellicer

La temporada avanza inexorablemente y no hace prisioneros. Llegado el periodo final, el Málaga CF se juega todo el trabajo realizado durante el curso, así como Sergio Pellicer. El entrenador blanquiazul afronta «el tramo donde se cuecen las habas», como el propio técnico dice, con confianza y convencimiento. Sin embargo, los partidos de los malaguistas no lo proyectan, pues los pobres resultados y las frías sensaciones siembran dudas en la afición boquerona. A pesar de ello, el club ratificó internamente al de Nules y no se baraja una destitución a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la temporada, play off aparte.

El duelo ante el Mérida, clave

Aunque el apoyo del Málaga es total, el encuentro del próximo domingo a las 12.00 frente al AD Mérida se antoja clave en varios aspectos. Los malaguistas cuentan con la necesidad de revertir la dinámica, pues la derrota en Córdoba supuso un varapalo tras haber encadenado 10 jornadas sin perder.

Aun así, de los últimos cinco compromisos previos a la visita al Nuevo Arcángel, cuatro se resolvieron con empate. Además, el Málaga no logra anotar más de un gol en un mismo partido desde el pasado 24 de febrero en la victoria por cero goles a tres ante el Alcoyano. Los de Martiricos no convencen y buscan en el compromiso ante los romanos un punto de inflexión.

Encomendarse a La Rosaleda

Otro de los aspectos en los que el Málaga debe subir nota es en los partidos como local. Hay que hacerse fuerte en La Rosaleda, y es que la afición malaguista no celebra un triunfo en su feudo desde el pasado 17 de marzo en el choque contra el Intercity, con un solitario gol de Roberto.

Desde entonces, tres empates, ante el Linares, el Ceuta y el Real Murcia. Por ello, y ante un casi matemático play off en el horizonte, se antoja capital sacar músculo en Martiricos de cara a las eliminatorias por el ascenso.

El Málaga de Pellicer no atraviesa un buen momento. / Álex Zea

En el modificado partido ante el Mérida, el Málaga debe vencer y convencer: Vencer para mantener el pulso al Ibiza en la pelea por la tercera plaza y convencer para optimizar las sensaciones.

Precisamente el Ibiza acaba de tomar la decisión opuesta a la de los boquerones, ya que el pasado lunes cesaron a Guillermo Fernández Romo para tratar de escapar de la negativa dinámica en la que se encuentran inmersos. Tras una sobresaliente primera mitad de temporada, el equipo isleño ha decaído, aunque aún se mantiene un punto por encima del Málaga. Es ahora Onésimo el encargado de coger las riendas de los ibicencos ante un complicado calendario.

Mientras tanto, el Málaga no se plantea la destitución de Sergio Pellicer. Sin embargo, una derrota ante el Mérida enrarecería el ambiente y enquistaría la situación actual. Cuatro jornadas es lo que tiene el Málaga por delante para tratar de recuperar ese ‘feeling’ que se ausenta desde hace jornadas de cara al play off.