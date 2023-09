Continúan las tensas negociaciones para la investidura del que será el próximo presidente del Gobierno de España. Mientras los socialistas negocian con partidos independentistas para formar gobierno, algunos de ellos instan a sus dirigentes a no ceder en cuanto a la cuestión territorial. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha hecho un vídeo donde se insta a participar en la Diada e insisten en caminar juntos hacia la independencia, sin dar su brazo a torcer. Se ha convertido en una advertencia a Esquerra y Junts. En plena negociación para la investidura, les dicen que tienen la posibilidad de bloquear las Cortes y piden que no pacten con el PSOE. Insisten en que hay que avanzar hacia la independencia. Lo reclaman de una manera más radical que el lehendakari Iñigo Urkullu. Su propuesta de interpretar la Constitución sin modificarla para resolver la cuestión territorial la rechazan los socialistas, que aseguran que ese no es su modelo. No piensan así en Sumar, sus actuales socios de gobierno. Yolanda Díaz asegura que la propuesta sirve para incluir la plurinacionalidad en la Constitución. Desde el PP creen que si vuelve a gobernar Sánchez hará todo tipo de concesiones. Los populares insisten en que ellos son los únicos que pueden garantizar la igualdad entre los españoles.