Un vecino de Fuengirola crea un ‘crowdfunding’ para poder pagar su operación de cáncer

Rigel Santana (49 años) lleva tres años luchando contra su cáncer de pulmón. Los tratamientos habituales no fueron efectivos, así que decidió probar con la criocirugía, una costosa intervención que logró financiarse, hasta en dos ocasiones, gracias a que invirtió todos sus ahorros. El problema es que ahora ha vuelto a recaer, su cáncer ha avanzado hasta el estadio IV (el más grave) y necesita urgentemente reunir 20.000 euros para poder volver a hacer frente a este tratamiento que podría salvarle la vida.

Por ese motivo, su mujer y él decidieron recurrir a la plataforma GoFundMe y lanzar un crowdfunding, con la esperanza de recaudar el suficiente dinero para volver a costearse esta operación, ya que, según sus propias palabras, «esto no pinta bien».

El problema de esto es que avanza cada día. Y mi miedo es que no llegue a tiempo. Por eso decidimos hacer el crowdfunding

«El problema de esto es que avanza cada día. Y mi miedo es que no llegue a tiempo. Por eso decidimos hacer el crowdfunding», comparte con este periódico Rigel, que confiesa que está «desesperado» y que es «insoportable» vivir así. «Tengo unos dolores horribles y un malestar en todo el cuerpo que no puedo ni moverme, ni cargar peso, ni salir de casa. No se lo deseo a nadie», afirma Rigel, que, aunque es originario de Canarias, lleva más de una década viviendo en Fuengirola donde ejercía como capitán de barco en el puerto de La Duquesa antes de verse obligado a dejar de trabajar debido a su enfermedad.

Fue en septiembre de 2021 cuando acudió por primera vez al hospital por unos fuertes dolores de cabeza que no se le pasaban. Le dijeron que era un problema relacionado con la cervical y que fuese a hacerse unos masajes, pero cuando le vio el especialista, este le mandó de vuelta al centro hospitalario donde fue ingresado tras diagnosticarle un cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro.

La radioterapia logró acabar con la metástasis en cinco sesiones, pero la quimioterapia, que fue «muy dura», según el canario, no terminaba de funcionar en el pulmón y no podían operarlo porque estaba muy cerca de la pleura. Logró recuperarse un poco, pero pronto volvió a recaer. Tras verse sin opciones, decidió ponerse a investigar hasta que descubrió la técnica de la criocirugía, una terapia poco común y no incluida en la Seguridad Social, que consiste en congelar hasta la destrucción las células cancerígenas de forma natural, con un tratamiento mínimamente invasivo y con muy pocos efectos secundarios.

«Me puse en contacto con la clínica, les conté mi caso y me plantearon la criocirugía, que era de previo pago», rememora Rigel, que se sometió a esta técnica que le fue «bastante bien» durante un tiempo. «Luego volví a recaer y me volví a hacer lo mismo y estuve bastante bien hasta que en diciembre de 2023 cogí una neumonía bacteriana y tuve un trombo en el pulmón. A partir de ahí estoy fatal», cuenta el paciente, que, tras recaer por tercera vez, necesita con urgencia reunir los 12.000 euros que le faltan y que ha puesto como objetivo del crowdfunding para poder volver a operarse, ya que se gastaron todos sus ahorros (40.000 euros) en las dos intervenciones anteriores.

O hago esto o me muero directamente. Yo estoy muy débil, antes pesaba 74 kilos y ahora peso 53 kilos. No puedo ni moverme casi

Aunque él mismo admite que su oncóloga del Hospital Costa del Sol, con la que ha seguido todos estos años, no está de acuerdo con que se someta a esta cirugía, y menos ahora que está muy débil después de haber estado ingresado, Rigel recalca que el tiempo juega en su contra y que aceptará cualquier opción que le ofrezcan para salvarse. «He tomado yo la decisión, igual que la otra vez. Pero es que o hago esto o me muero directamente. Yo estoy muy débil, antes pesaba 74 kilos y ahora peso 53 kilos. No puedo ni moverme casi», apunta el vecino de Fuengirola.

«Mi doctora quiere hacerme unas pruebas e intentarlo con radioterapia, pero el problema es que esto no es algo que te digan que empiezas mañana, sino que lleva su tiempo, entre que te citan y todo, y no sé si llego» explica el afectado, que asegura que, hasta que recaude el dinero, seguirá intentándolo con los tratamientos que le recomiende y si funcionan «cancelo la criocirugía y se le devuelve el dinero a la gente que ha colaborado».

Sin embargo, como no está convencido de que esa opción vaya a funcionar, prefiere apelar a la solidaridad de la comunidad, a la que agradece de antemano su colaboración, e intentarlo por su cuenta. «Se lo agradecería en el alma a todos los que puedan colaborar, de esto depende que me salven la vida», sostiene el autor de la campaña, con la que espera poder financiar su tercera operación de criocirugía en la Clínica Santa Elena de Torremolinos.

«Yo no es que quiera estar en la privada, no estoy para gastar dinero y menos un dinero que no tengo, pero temo no llegar a tiempo», insiste el paciente, que recuerda que lleva ya tres años en esta situación. «Aunque he estado bien un tiempo, he estado más tiempo mal que bien. Y ahora tengo unos dolores en el brazo y en las costillas que no te lo puedo ni explicar», agrega.

Desde que lanzaron la campaña hace apenas una semana, Rigel y su mujer han logrado recaudar más de 1.800 euros. Y, pese a que remarca estar muy agradecido por la ayuda recibida, lamenta que va «demasiado lento», por lo que espera que la campaña logre coger ritmo en los próximos días.

Suscríbete para seguir leyendo