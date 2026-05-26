Las nuevas tendencias de los seguros de construcción: impago

El sector asegurador es uno de los más sensibles a los cambios legislativos porque la gestión de riesgos cambia cuando las normativas dan mayor protagonismo a uno u otro condicionante. Y en este sentido sin duda los cambios que introduce la nueva Ley de Vivienda en el sector se centran fundamentalmente en los matices que la regulación introduce sobre la seguridad de las viviendas, que directamente están provocando un aumento de los seguros de impago, ante la necesidad de muchos propietarios por sentirse protegidos. Sabemos que existe una gran preocupación que ya se está reflejando en un mayor número de contrataciones respecto a años anteriores. Este seguro de impago surge de la necesidad de los propietarios de sentirse seguros y protegidos ante posibles eventualidades por parte de los inquilinos, que los lleven a no poder cobrar el alquiler.

El producto es ya un viejo conocido, se les ofrece a los arrendadores garantías para cubrir la renta. De esta forma, en el caso de que se produzca un impago, la renta del inquilino se cubre durante el período que tenga contratada la póliza. Se trata de un servicio dirigido, sobre todo, a pequeños propietarios, y obliga a los arrendatarios a proporcionar datos y documentos que ya desde el momento de la contratación ponen en valor la confianza que puede dar al propietario.

Este riesgo generado por la nueva Ley de la vivienda repercute además en la mayor preocupación social que los españoles tienen ante el incremento de la ocupación de propiedades inmobiliarias, que ha disparado la contratación de las pólizas aseguradoras de impago y también el de alarmas de vigilancia conectadas.

Responsabilidad de los profesionales del sector de la Construcción

Compañías de seguros especializadas en el sector de la Construcción, como MIC Insurance Company, explican que esta preocupación debería extenderse también a las posibles responsabilidades que los profesionales asumen en las garantías de las obras, y que muchos de ellos desconocen. Según Antonio Morera Vallejo, presidente de la entidad y de Grupo Morera & Vallejo “hay muchos aspectos en materia de responsabilidad civil de una obra que el promotor inmobiliario desconoce, y que, como responsable del proyecto, podrían hacerle perder todo su patrimonio”.

Antonio Morera Vallejo, presidente de la entidad y de Grupo Morera & Vallejo / d.r.

El promotor inmobiliario, como titular del proyecto debe por supuesto de contratar la Garantía Decenal obligatoria, pero debe saber que, además de su propia responsabilidad civil profesional, será subsidiariamente responsable de las posibles negligencias que sus técnicos (arquitectos, aparejadores, ) puedan cometer, aunque sean profesionales independientes.

En este sentido la compañía de seguros MIC Insurance se ha especializado en ofrecer todo tipo de pólizas aseguradoras para el Sector de la Construcción con el objetivo de ayudar al profesional al desempeño de su labor con total tranquilidad. Para ello ha diseñado varios novedosos paquetes aseguradores dirigidos al promotor inmobiliario, que le ayudarán a garantizar todas sus posibles responsabilidades y obligaciones sin poner en riesgo su patrimonio. De esta forma el seguro respalda de forma continua su función social como complemento de la legislación para ofrecer herramientas útiles en la gestión de los riesgos.

La compañía MIC Insurance destaca por su profundo conocimiento del riesgo y del marco regulatorio, tras décadas de experiencia en la comercialización del ramo. Su gestión más que optimizada da lugar a procesos ágiles y flexibles que facilita la operativa tanto para sus colaboradores (agencias de suscripción y corredores) como para los clientes. Las empresas pueden disfrutar de soluciones de caución adaptadas a distintos sectores y necesidades, desde licitaciones públicas hasta garantías contractuales complejas.

MIC Insurance tiene desde hace años un compromiso firme con la cercanía, la transparencia y la excelencia en el servicio, y no solo responde a las exigencias del mercado actual, sino que anticipa las necesidades futuras, apostando por la innovación, la eficiencia y relaciones de largo plazo basadas en la confianza.

En un momento en el que las garantías son sinónimo de credibilidad y crecimiento, contar con una aseguradora especializada marca la diferencia. El seguro de caución es hoy una palanca clave para el desarrollo empresarial, y MIC Insurance se consolida como un aliado estratégico para quienes buscan avanzar con seguridad, solvencia y visión de futuro.