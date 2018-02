La oposición tumba el pliego para adjudicar los servicios de playas y hamacas en Nerja

La oposición en el Ayuntamiento de Nerja ha vuelto a imponer su mayoría plenaria para tumbar una iniciativa del tripartito que gobierna en el municipio, integrado por el PSOE, IU y EVA-Podemos. Esta vez ha sido el pliego de condiciones para adjudicar por cuatro años los distintos servicios de playas, incluidas las hamacas que se instalan en las zonas más cercanas a chiringuitos y restaurantes del litoral.

«Es un nuevo batacazo a la política municipal. La edil de Cs, María del Carmen López, y la edil no adscrita, Dolores Sánchez, con el apoyo del Partido Popular, han dejado sobre la mesa el pliego de hamacas y servicios de playa, de manera que ponen así en peligro dicho servicio», denuncia el gobierno municipal en un comunicado.

El Consistorio destaca en ese mismo escrito que es la primera vez que estos pliegos de condiciones pasan por los órganos públicos con participación de la oposición, incluido el pleno municipal. Y manifiesta el gobierno nerjeño que en 20 años de mandato del PP siempre eran aprobados sin contar con la participación del resto de los grupos políticos.

«Lo que es más grave, incluso se aprobaban sin haber realizado ningún estimación económica que aclarase dónde se debía aprobar el pliego. De hecho, el pliego de 2013 de la edil del Partido Popular Nieves Atencia ha sido declarado nulo por el juzgado y está a la espera de sentencia firme», relata.

De esta manera, con las prórrogas agotadas para las adjudicaciones anteriores y una sentencia que declara nulo el de 2013, «la situación es crítica y, aunque la oposición se niegue a verlo, está poniendo en peligro el servicio de playas y hamacas de Nerja», concluye el gobierno tripartito.

El Ayuntamiento afirma que este nuevo pliego de hamacas y servicios de playa fue entregado a todas las formaciones con representación municipal el pasado martes, 6 de febrero, «sin que se haya obtenido respuesta alguna por parte de los partidos de la oposición». Pero en el último pleno «sí que se quejaron, pidiendo que se les dé participación en el pliego a los actuales adjudicatarios».

En este sentido, el tripartito sostuvo ayer que los pliegos son elaborados por los técnicos, según los estudios realizados y la normativa, «por lo que no figura como condición sine qua non que los actuales adjudicatarios participen en su elaboración, ya que no son los propietarios de unas adjudicaciones que, una vez aprobado el pliego, podrían ser solicitadas por cualquier persona».

El equipo de gobierno añade que la oposición también se solicitaba en el debate plenario que se estableciera una prórroga adicional para prorrogar las concesiones, «cuando de sobra es sabido que hemos agotado todas las prórrogas que son posibles».