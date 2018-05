Guillermo Fesser: "Sin Bernardo de Gálvez, EEUU aún no sería independiente"

El periodista y escritor Guillermo Fesser ha asegurado este jueves que sin la contribución del general español Bernardo de Gálvez y su ejército, Estados Unidos todavía no sería independiente, algo que considera importante subrayar en un momento "en el que se cuestiona allí todo lo latino".

Fesser, que ha presentado en el colegio Custodio Puga de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, la edición en español de su libro "Get to know Bernardo de Gálvez", ha afirmado que Estados Unidos no existiría si el militar español no hubiese mandado un ejército latino "para salvarle el trasero a George Washington".

Fesser, cuyo libro se emplea en las clases de Historia de los colegios de Estados Unidos, a los que acude también a dar charlas, ha explicado a los periodistas que su intención no es reivindicar que "España es lo mejor del mundo", sino "que los de allí sepan que tienen raíces hispanas y que lo disfruten".

Ha defendido la importancia de transmitir lo que ha hecho la gente de España por Estados Unidos, sobre todo ahora que "se piensa que todo el que hable español ha entrado hace dos días, cruzando la frontera ilegalmente saltando un charco".

"Lo español en América del Norte no es anecdótico. Tenemos la idea de que los conquistadores llegaron al Caribe y de ahí se fueron al sur, y que ningún español fue al norte, pero la realidad es que llegamos hasta a Alaska", ha argumentado.

"Ni llegamos ayer ni nos vamos a ir mañana y hemos sido fundamentales", ha insistido Fesser, que también ha destacado lo que está ocurriendo en las aulas estadounidenses gracias a Bernardo de Gálvez.

"Tú ves al niño latino cabizbajo de la última fila al que le han dicho que es el último pringado, pero cuando les empiezo a hablar y les digo que sin nosotros no habrían conseguido nada, ese niño levanta el cuello y eso es muy emocionante", ha indicado.

El periodista ha calificado los ataques del presidente Donald Trump a lo latino como "pataletas de quien quiere seguir siendo imperio y hace todo tipo de cosas para salvar esa condición".

Según Fesser, un imperio se hace por abrirse al mundo, y si se cierra para ser una sola cosa, deja de ser imperio, "y eso es lo que le está pasado a Estados Unidos, que se está desplomando poco a poco".

Fesser, que en Estados Unidos es escritor de libros infantiles -"no tengo ni idea de por qué; he intentado cuarenta cosas y ha salido esa", ha precisado-, ha declarado que planteó a la editorial la necesidad de que los que hablan español en ese país contasen con héroes que hablen ese idioma y se decidió por esta historia