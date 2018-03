Este acertijo te hará conocer algo de ti que no sabes

Cuando se conoce la respuesta parece bastante obvio, pero muchas personas no han sido capaces de resolver un acertijo que ha planteado la BBC y que está dando la vuelta al mundo en las redes sociales.



Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice: "No puedo operarlo, es mi hijo". ¿Cómo se explica esto?



¿Quién es el padre? ¿Y el médico? Pero... ¿el padre no estaba muerto? Son algunas de las preguntas que se han hecho quienes no conseguían llegar al punto final del acertijo.





"¿Cómo somos, eh? Es la cultura... Nos lo tienen bien machacado... Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar esa mentalidad. Pero llegará".



Más material para nuestros talleres... pic.twitter.com/lR8jwlsu2J — #LaIgualdadEsNoticia (@IgualdadyMedios) 9 de marzo de 2018

La respuesta correcta, si no has logrado descubrirla, es que. Y, si no lo has resuelto, la principal causa puede ser el prejuicio de no identificar a una eminencia médica con una mujer.