"La chispa va desapareciendo, no me gusta el concurso"

Biografía:

Fernando Puertas. 36 años. Instructor deportivo. Malagueño de nacimiento, de crianza, de valores y de personalidad... Porque los malagueños "somos diferentes". Cuna gaditana carnavalera, para bien o para mal, para quien le guste y para quien no le guste... Pero ante todo, "música".

Historial

2002 - Los Que Están Libre de Pecao (Sergio Lanzas)

2003 - Pa Mí Que Er Donu Era Farzo (Sergio Lanzas)

2009 - Los Inseparables (Ángel Vaderrama)

2010 - Ni Lo Sueñes (Ángel Valderrama)

2011 - Los Gadgets del Oficio (Alberto Salas)

2012 - Los que Pierden el Juicio (Alberto Salas)

2013 - Antología Benjamín Pastor (Callejera)

2015 - El Niño de Dios (Benjamín Pastor)

2016 - Los Que Vienen de Prestao (Benjamín Pastor)

Una anécdota:

Toda la preliminar del año 2012 fue una anécdota, tocando a lado de mi hermana Crespi a dos bombos, el de percusión... ¡¡¡y el que tenía en su barriguita!!! :D

Tu mejor año:

2009, Los Inseparables. Ahí conocí a los que hoy por hoy son parte de mi vida, día tras día, a los están conmigo sea como sea y cuando sea.

Tu debut:

Fue una pasada... En el año 2002. El concurso sólo lo integraban dos pases 'semis' y final. Las 'semis' ya fueron en el Cervantes. Abrir la boca por primera vez en ese templo, con tantos recuerdos de la mujer que me trajo el Carnaval a la vida, mi abuela... ¡¡Eso es muy grande!! Además, si el teatro te recibe de manera tan grandiosa, más enorme hace el momento.

Un lugar de Málaga:

Lo siento, pero me tengo que salir a la provincia para encontrar el lugar que más magia y calma me transmite... La Albuqueria (habrá mucha gente que sepa de qué hablo), en caso contrario, Google.

Un grupo que te marcó para siempre:

No me queda más remedio que recurrir a mi cuna y Los Templarios me ponen la piel de gallina la escuche cuando la escuche. Ya que estamos tengo que decir que el grupo Parchís también me dejó 'mu marcao'.







Una letra:

Buaffff el día que escuché el pasodoble de la comparsa de Aarón, 'La gloria bendita': 'Si me dejara Dios'... no podía ni conmigo mismo. Soy Trabajador Social, al fin y al cabo, y la primera reacción fue proyectarlo a mi vida. Lagrimones como puños. ¡¡Enorme!!

Tu pregonero perfecto:

Me da igual quien, pero que ame, sienta y viva el Carnaval como una forma de vida. Solo de esta manera será capaz de llegarte al alma con su obra.

Cuando sube el telón del Alameda:

No tengo más remedio que recurrir a mis principios, a esos nervios que te hacían pensar "¿y a mí quien me ha 'mandao' meterme en esto". A la tensión, a los meses de ensayo, a la voz tomada por el invierno. Han pasado los años y esa chispa va desapareciendo, no me gusta el concurso, cada vez menos. El día que desaparazca definitivamente me marcharé con mi música a otra... Y parece que está cerca.

Un tipo:

En el año 2012 Los que Pierden el Juicio... Cuando llegué a casa y vi en vídeo la actuación, me dejó impresionadísimo el efecto visual, parecía una boca perfectamente, con todos sus dientes 'vivos', labios, lengua. Puesta en escena, de oro.

La Calle:

Eso es el Carnaval. Sueño con ir los viernes a ensayar (sólo los viernes) a 'copazo limpio'. Que llegue el Carnaval de calle, salir y liarla parda con tu grupo. Ahí está la magia, la gente, el verdadero Carnaval, la música: la calle.