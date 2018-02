Llegó la Gran Final. Sesión de tensión, de dar el resto y darlo todo. De jugártela a la última carta. Ha sido una Final de nivel, de las buenas. Aun habiendo sido buena, el nivel de las comparsas es superior al de las murgas. Las cinco comparsas, con diferencias entre ellas, han mostrado un nivel altísimo y unas ganas de llegar a lo más alto que nos ha regalado una final de calidad a los aficionados. Lo más flojo el cuarteto, sin duda, no debería haber entrado en la final.

Cuarteto 'Las bolleras'

Cambian la parodia con respecto a las anteriores actuaciones. Cortita, cortita, cortita. No llegan a enganchar en ningún momento. Además, chistes ya conocidos muchos de ellos. Los cuplés, con cameo de una antigua cuartetera del grupo y un componente de la murga del Zumaquero, bastante flojitos. El popurrí si es el mismo, poco que añadir. Larguito les ha venido el pase.

Murga 'Como en casa en ningún lao'

Tras la sorpresa que dieron en semifinales aquí los tenemos otra vez en las tablas del Cervantes. Una completa presentación de humor escatológico donde destaca como suena el grupo. Los pasodobles al carnaval, el primero a sus sensaciones tras su pase a la final, muy bonito. El segundo random de letra, a como ven ellos el carnaval. Se nota que es la letra de medida. Los cuplés muy flojos, incluso muy borde el primero. El popurrí lo mejor, logrando enganchar con el público.

Comparsa 'La travesía'

Histórico. Da igual premios, da igual. Es histórico. De abuelitos nos vienen en esta sesión de la Gran Final, con muchísimo mensaje y cambios en presentación y casi todas las cuartetas del popurrí. Los dos pasodobles, el primero al alcalde en una conversación con Elías Bendodo y el segundo con giro final a las pensiones y la independencia. Tremenda la tanda de pasodobles. Los cuplés muy simpáticos, ambos al tipo. El primero mucho mejor. El popurrí cambian todo menos la cuarteta lenta y la final. Espectacular, poco más que añadir. Gracias alhaurinos.

Murga 'La murga del maestro'

Cierran un flojito concurso la murga de Pariente y Tomás García, al menos dentro de las miras que debería tener este grupo. Lo mejor el segundo pasodoble, hilado al tipo al alcalde. Los cuplés simpáticos, pero no más. Estribillo coreado por el teatro. En el popurrí cambiaron el chiste del cuñado. Poco nivel.

Comparsa 'Musicalandia'

Por primera vez les llega su ansiada final. Llevan muchos años a las puertas trabajando por ello y este año lo han conseguido por méritos propios. Preciosa comparsa que se inicia con una bonita presentación que cumple perfectamente la función. Los dos pasodobles, el primero homenaje a los autores de música de nuestro carnaval, el segundo al machismo. Manu está escribiendo mucho mejor que años anteriores, a seguir así. El primer cuplé a su autor, el segundo a la independencia, pero de Churriana, simpáticos. El popurrí es uno de los más completos del concurso. La cuarteta del flamenco es preciosa. Enhorabuena, más que digno nivel.

Murga 'Con el culo al aire'

En esta final no han conseguido enganchar con el teatro como sí hicieron en la semifinal. El primer pasodoble una bonita letra de cómo ven ellos a Málaga pero con los ojos cerrados, pena de la mascada en la parte central, el segundo muy cortito de escritura, al ya antiguo trofeo del concurso de carnaval. La tanda de cuplés posiblemente la más corta de su concurso. Un pase bastante flojo, también en los cuplés hubieron mascadas en la letra.

Comparsa 'Los independientes'

Cuando abren el telón te entran ganas de comerte un algodón de azúcar de los de la feria. Tras una buena presentación en ejecución cantaron el primer pasodoble a Chiquito, hablando de un cielo lleno de malagueños que a buen seguro existe ahí arriba. Pasodoble de justicia y bien enfocado, pero cortito de escritura. El segundo empiezan hablando de nuestra farola y sus 200 años de historia y terminan criticando al alcalde por el proyecto de hotel del puerto. Buen pasodoble, mejor que el primero. Los cuplés fueron de trámite. En el popurrí tuvieron varios problemas de afinación, sobre todo al final de la última cuarteta. Ay el timbal. Ay la última cuarteta.

Murga 'Viktoria secret'

Esta murga, lejos del premio que tengan, ha marcado un nivel al que ninguna murga ha llegado. El doble sentido y el humor inteligente cobran vida en boca de un alemán que vive en Málaga. Los pasodobles, el primero comparan las dictaduras de Alemania y España de Hitler y Franco, dejando en evidencia lo erradicado que está allí y lo que nos queda por eliminar a día de hoy aquí. El segundo pasodoble dedicado a autores del carnaval que están descansando pidiéndoles que vuelvan. Lo bueno del pasodoble es que todos de los que hablan son calvos, como ellos. Magníficamente hilado. Los cuplés los más cortos del concurso, el primero en alemán y el segundo con giro final reivindicativo al alcalde. Gracias Godoy por este nivel, ojalá lo mantengas mucho tiempo.

Comparsa 'Los hombres del rey'

Qué grupazo. La presentación es de ponértela por las mañanas para motivarte. El primer pasodoble un homenaje precioso a las madres con giro final. El segundo a la figura de la mujer en el carnaval, magníficas letras para cerrar un concurso que en su modalidad ha sido el más completo. Los dos cuplés graciosos, el primero con humor negro en referencia a su suegra, el segundo bien hilado entre las agrupaciones de Cádiz y Málaga que participan en ambos Coacs. El popurrí está lleno de detalles donde muestran las capacidades vocales del grupo. El final desafina un poco por la garra del conjunto. Redonda actuación, como su concurso.

Murga 'Qué cruz me ha caío contigo'

El grupo suena mucho mejor que en los anteriores pases. La presentación muy completita, por tanguillos en la segunda parte. El primer pasodoble a lo que ellos entienden que es de verdad la marca España, pedazo de letra. El segundo un homenaje a sus autores Manu y Alberto, con Zumaquero en las tablas. Muy emotivo. La emoción que les sobrepasaba la transmitieron al escenario. Los cuplés muy flojitos, pero se agradece este tipo de humor. El popurrí es sin duda lo mejor del repertorio. Difícil enganchar al 100% con un público cansado de ver una excesiva final con 11 grupos.

Comparsa 'Los vivelavida'

Grupazo el que nos ha presentado en esta edición el Guti. Afinación, compacto, sonido? completo. Tras una motivadora presentación nos cantaron un cortito pasodoble dedicado al machismo, de escritura regular. El segundo es de los de enmarcar, aprenderse y cantarlo en la playa en agosto. Piropazo a Málaga. Quizá sea el mejor pasodoble que han cantado este concurso. Los cuplés de trámite, de comparsa, pero rematados por un buen estribillo. El popurrí llega por momentos a ser bastante monótono, y más cerca de las 3 de la mañana con el público cansado. Buen giro de tuerca Guti.

Gran nivel en comparsas

El nivel es muy bueno, sí, sobre todo en comparsa, pero el carnaval de Málaga no tiene lógica que tenga una final con once agrupaciones. No hay nivel para ello. Quizá cerrando la puerta y endureciendo el pase subiríamos el nivel de las agrupaciones que se lo trabajarían más. Pero esto, como todo lo que se ha escrito, es una opinión personal. Con Momo.