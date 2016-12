Las recetas 'latuneras' de María Villalón

­La cantante malagueña María Villalón salta al universo de las recetas sencillas, rápidas, fáciles y sanas con en el libro Dando la lata€ ¡de atún! (Oberon), volumen en el que propone 90 recetas sorprendentes que vienen a demostrar que hay un universo más allá del típico y recurrente plato de pasta con atún y tomate. La cantante acudirá a presentar su nuevo libro el próximo 27 de diciembre en la Casa del Libro (19.00 horas).

«Si amas las latas de atún es porque eres un latunero (amante de las latas de atún) más por el mundo y tienes que adentrarte en las páginas de este libro», anima la malagueña, que explica que una de las razones que le han llevado a escribir este libro es «la cantidad de latuneros que se ha ido encontrando por el camino».

María Villalón explica que su pasión por el atún viene de lejos y se convirtió en su aliado gastronómico cuando se independizó. «Durante mi época universitaria, prácticamente comía y cenaba esto todos los días, y he de decir que jamás me cansaba y que no me faltaban en casa las latas de atún compradas casi al por mayor». Poco a poco, comenzaron a surgir en la cantante inquietudes culinarias y descubrió que le encantaba cocinar y lo hacía bien y, sobre todo, disfrutaba creando platos nuevos. Pero, ¿qué tenían y tienen en común la mayoría de los platos que forman parte de estas pruebas culinarias? Pues sí, exacto, las latas de atún.

Por este motivo, María Villalón recopila ahora en el libro Dando la lata€ ¡de atún! todas las recetas que ha inventado en este tiempo. Se trata de propuestas fáciles y sabrosas, muy sanas combinadas con otros muchos ingredientes y sobre todo, fáciles de preparar y asequibles para cualquier bolsillo.