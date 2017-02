The Beach Boys y Jamie Cullum se suman al verano de Fuengirola

Una imagen de archivo de un concierto de The Beach Boys.

El veterano grupo de rock The Beach Boys, el cantante Sting y el músico de jazz Jamie Cullum actuarán este verano en Fuengirola, repartidos en dos festivales junto a Ara Malikian, Michael Nyman, Loquillo y Revólver, Robe Iniesta, La Oreja de Van Gogh, Los Vivancos y Muchachito Bombo Infierno.



La alcaldesa de la localidad, Ana Mula, ha presentado hoy los carteles de la XXII edición del Festival Ciudad de Fuengirola y del Marenostrum Music Castle Park, que se desarrollarán entre junio y julio dentro y alrededor del Castillo Sohail, ha informado el ayuntamiento en una nota de prensa.



El compositor británico Michael Nyman -conocido por crear la banda sonora de la película "El Piano"- será quién inicie el 10 de junio la serie de conciertos del Festival Ciudad de Fuengirola, que se celebra en el interior de la fortaleza árabe.



Le seguirá el grupo liderado por Jairo Perera, Muchachito Bombo Infierno, que mezcla estilos como la rumba, el swing, el rock y el funk y presentará su nueva gira "El Jiro" el próximo 17 de junio en el marco del evento.



Por su parte, la veterana banda de rock estadounidense The Beach Boys, admirados por los Beatles, como ha apuntado durante la presentación la alcaldesa, darán un concierto único en Andalucía el 24 de junio.



A la oferta se suma el 1 de julio el espectáculo de baile clásico, flamenco, ritmos callejeros, rock, acrobacias y piruetas que ofrecerán Vivancos, en el marco de su gira "Nacidos para bailar".



Les seguirán La Oreja de Van Gogh el 8 de julio con una actuación dentro de su gira "El Planeta Imaginario Tour 2017", y el líder del grupo de rock Extremoduro el 14 de julio, donde interpretará temas de sus dos últimos discos en solitario: "Lo que aletea en nuestras cabezas" y "Destrozares, cantares para el final de los tiempos".



Jamie Cullum acudirá por segunda vez a la localidad -hace seis años consiguió un lleno absoluto- el 25 de julio y completa así el cartel del Festival Ciudad de Fuengirola.



Junto a este evento tendrá lugar en la ladera del castillo el Marenosrum Music Castle Park, donde la noche del 17 de julio se darán cita Sting, el antiguo líder de The Police, seguido del violinista Ara Malikian, además de Loquillo y Revólver el 29 del mismo mes en el marco de "La Noche Rosa".