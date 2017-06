Tres malagueños, en los Premios Internacionales del Libro Latino

Tres malagueños se han 'colado' en los Premios Internacionales del Libro Latino. Por un lado, el dibujante Alejandro Villén, ilustrador de 'Conoce a Bernardo de Gálvez', de Guillermo Fesser, y, por otro, Pablo Pineda, protagonista de un libro realizado por Albert Bosch y María Sala. Ambos competirán por la categoría Mejor Libro Ilustrado de No Ficción Para Niños. Y sin olvidarnos de Alicia Acosta, autora de 'Little Captain Jack', nominada en la categoría de Mejor Libro Ilustrado de Ficción Para Niños.

El Premio Internacional del Libro Latino, es producidos por Latino Literacy Now, una organización cofundada por el reconocido actor Edward James Olmos, por el empresario cultural Kirk Whisler y por la Asociación Nacional Latina para la Promoción de Servicios Bibliotecarios (Latinos National Association to Promote Library) Reforma y la organización Servicios de Información para Latinos (Information Services to Latinos). Cada año, desde 1997, los Premios Libro Latino reconocen a los mejores autores latinos en lengua española, portuguesa e inglesa en el evento internacional de BookExpo America, el mayor evento editorial en Estados Unidos, en el cual se premian autores de distintos países en diversas categorías. Desde el año 2007, los premios han sido renombrados como Premios Internacionales del Libro Latino. Su nómina de ganadores, a la que podrían sumarse Alejandro Villén, Pablo Pineda y Alicia Acosta es, desde luego, de lo más prestigiosa: este premio ha contado con autores como Rudolfo Anaya, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, Rodolfo Acuña, Gabriel García Marquez, Ana Nogales, Vidaluz Meneses y Paulo Coelho.

"Me acaban de comunicar que soy finalista de "International Latino Book Awards. Así que ya podéis llamarme de usted", bromeaba Villén. 'Conoce a Bernardo de Gálvez', Santillana USA ha publicado en sendas ediciones en inglés y español dirigidas a estudiantes norteamericanos para divulgar la figura del estadista malagueño y darles a conocer el papel vital de un héroe hispano en el nacimiento de los Estados Unidos.

El ilustrador malagueño comentó hace unos meses a La Opinión que en Santillana buscaban un ilustrador menos infantil para dibujar a Gálvez, un militar, y que fue Antonio Pino, de la compañía malagueña de títeres Peneque el Valiente, que estaba en Estados Unidos con un espectáculo sobre Gálvez, quien le dijo a Guillermo Fesser que conocía «al mejor ilustrador del mundo».

Santillana le pidió unas pruebas, Alejandro Villén las mandó y la editorial se quedó tan satisfecha, que como cuenta el propio dibujante, «en una convención que celebró en Miami para presentar futuros proyectos mostraron los bocetos».

De otro lado está Pablo Pineda, el primer europeo con síndrome de Down en obtener un título universitario, maestro, escritor y actor. "Su entrañable historia nos recuerda que la única discapacidad es la de no entender que todos tenemos capacidades diferentes", aseguran desde la editorial Cuento de Luz y la Fundación Lo Que De Verdad Importa, responsables del álbum ilustrado ´Pablo Pineda´. Los textos son de Albert Bosch y María Sala, y las ilustraciones, de Silvia Álvarez.

Finalmente, 'Little Captain Jack' (Nubeocho )es una obra de Alicia Acosta y la ilustradora Mónica Carretero. Acosta es una escritora y psicóloga que promueve el amor por la lectura en niños: dinamizadora de bibliotecas, colabora con la radio comunitaria Onda Color, imparte cursos de creación e interpretación de radioteatros, de narración oral escénica... Y lo hace también a través de álbumes como éste (traducido al inglés y al italiano), con un leit motiv muy claro: "Las cosas grandes pueden venir en todas las formas y tamaños, grandes o pequeños".