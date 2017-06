María Victoria Atencia revisa su plan de vuelo en una nueva antología

María Victoria Atencia presenta hoy Voz en vuelo. Antología poética (1961–2014) a las 20.00 horas, en el Salón de Espejos del Ayuntamiento. Este volumen, con edición e introducción de la profesora María José Jiménez Tomé, completa al que anteriormente hizo la autora, el Nº1o de la Colección 4 Estaciones, titulado Antología poética (1961-2005). Con ambas ediciones, la Fundación Málaga, editora de la citada colección, quiere rendir» un homenaje de admiración a una de las grandes poetas actuales de la lengua española, la malagueña María Victoria Atencia».

«Ya está todo en sazón. Me siento hecha, /me conozco mujer y clavo al suelo/ profunda la raíz, y tiendo en vuelo/la rama, cierta en ti, de su cosecha». Estos versos de Sazón (1954, lógicamente no inlcuidos en esta antología) podrían condensar buena parte del corazón poético de María Victoria Atencia, la mujer que abandonó su otra vocación, la de pilotar aviones (de ahí el título de la nueva antología: Voz en vuelo), cuando se estrelló su profesor y fallecieron sus padres: la malagueña tenía cuatro hijos, mucho que perder si la perdían a ella.

En el acto de presentación del nuevo libro, otro recordatorio del carácter imprescindible de los versos de María Victoria Atencia, participarán el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de Fundación Málaga, Juan Cobalea; la autora de la edición, María José Jiménez Tomé; y la propia María Victoria Atencia, que leerá una selección de los poemas recogidos en el flamante volumen.

Una invitación más a descubrir o redescubrir los versos «nobles y sencillos» (Jorge Guillén dixit) o «la perfección, sin historia, sin angustia, sin sombra de duda» (María Zambrano dixit) de una mujer que vuela por encima del bien y del mal, con su palabra exacta y emocionante.