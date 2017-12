La ´ciudad del paraíso´ celebrará los 40 años del Nobel a Aleixandre

La Asociación Colegial de Escritores (ACE) y la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios (AAEC) organizan, entre el 11 y el 15 de diciembre un congreso que reunirá en Málaga a más de 30 expertos que analizarán la obra de Vicente Aleixandre, por el 40 aniversario del Premio Nobel. Este congreso tiene como objetivo recuperar su memoria y una de las poesías más vibrantes y emotivas del siglo XX.

Su interés es que la figura de Vicente Aleixandre y su obra poética se traslade a la universidad, al profesorado y a la ciudadanía, por lo que se desarrollará en seis espacios de la ciudad: universidad, Centro Andaluz de la Letras, Ayuntamiento, Museo Picasso, Centro Provincial MVA y Fundación Unicaja. Entre los posibles lugares para celebrar este evento, la ACE aseguraque podrían haber sido Sevilla -ciudad de su nacimiento-, Madrid -donde residió- o Málaga -lugar en el que transcurrió su adolescencia-. Finalmente, se decantaron por la ciudad malagueña porque Vicente Alexaindre la identificó como la «ciudad del Paraíso», indica la ACE. Aleixandre dejó por escrito en una carta dirigida al también poeta malagueño José Infante el 4 de agosto de 1971: «Me llamas poeta sevillano, pero cuidas bien de decir que yo me considero malagueño, y así es. Casi me duele que desde Málaga se me llame sevillano». Con motivo de este congreso se va a editar un libro de ensayos sobre Vicente Aleixandre que recogerá estudios y análisis en torno al Premio Nobel.