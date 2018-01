La familia del Topo de Mijas, indignada con el proyecto del filme inspirado en su vida

El pasado 4 de enero este periódico publicaba que el equipo responsable de Loreak y Handia (ésta última película aspirante a 13 Goyas en los próximos premios del cine español) preparan una nueva cinta con la historia del Topo de Mijas como columna vertebral de la misma. La trinchera infinita será el título de este nuevo trabajo que capitanea José María Goenaga y Jon Garaño con las productoras vascas de Irusoin, Moriarti Produkzioak y sevillana La Claqueta. Esta última en 2011 realizó un documental a base de imágenes archivo, de animación y testimonios de personas que conocieron al personaje, como Roland Fraser, que escribió el libro Escondido tras muchas charlas con el alcalde republicano, en la que se contaba la sorprendente vida del mijeño y de su mujer, Juliana.

La productora sevillana realizó el documental 30 años de Oscuridad con autorización, colaboración y participación de la nieta de Manuel Cortés. La película obtuvo una nominación en los Goya y también fue exhibida en el Festival de Cine de Málaga. La productora invitó a la familia de El Topo a la proyección. «Allí La Claqueta me comunicó que tenía intención de llevar la vida de mi abuelo al cine y a nosotros nos pareció bien. Por eso mismo tuvimos algunas reuniones con la productora en Sevilla para hablar del proyecto. Pero esto se fue enfriando y durante mucho tiempo no se ha vuelto a decir nada», recuerda María de la Peña García, nieta de Quero.

La sorpresa de María llegó cuando le llegó la información: «Nosotros no sabemos nada. Me enteré por La Opinión de Málaga. La familia no ha autorizado que se pueda usar la imagen, el nombre o la historia de mi abuelo en ninguna película. Ni de manera parcial ni total. Ni aunque cambien los nombres de mis abuelos, el nombre de Mijas por el de otro pueblo».

La familia de El Topo de Mijas sostiene que esta noticia no le ha sentado bien porque «lo que se habló con La Claqueta era de un proyecto que no se llegó a concretar y nosotros no firmamos nada», por tanto no van a permitir que se haga nada sin su autorización «pues ésta es la historia de mi abuelo Manuel, de mi abuela Juliana y de mi madre. Es la vida de mi familia en la que nadie tiene legalmente ningún documento para usarla como quieran», expone la nieta de Cortés.

Los herederos del alcalde republicano están dispuestos a paralizar legalmente este proyecto porque también desconocen el tratamiento que la película le va a dar a sus familiares, a sus vidas y a su reputación.

Localizaciones

Pero, de momento, La trinchera infinita va hacia adelante. El equipo comandado por Garaño y Goenaga ya viajó a diversas localidades andaluzas en octubre en busca de las localizaciones. Ahora, aún enfrascados en la preproducción, ultiman en Madrid el casting de la película, con la idea de que se ruede a partir del próximo mes de mayo.

La película cuenta ya con la ayuda económica del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (1,18 millones de euros) y la Junta de Andalucía (223.125 de euros).