La Euroliga abre las puertas al regreso del Unicaja a la Eurocup

No hay debate abierto en el Unicaja sobre su futuro continental. Al menos a corto plazo está ligado sí o sí a la FIBA y a la Basketball Champions League, competición que ganó de manera brillante el club verde el pasado fin de semana en Belgrado. Sí hay más debate entre los aficionados, que suspiran por volver a ver a los mejores equipos del continente en el Palacio Martín Carpena compitiendo con un Unicaja que deportivamente hablando ha recuperado un estatus de equipo "top" en España y en Europa.

Los rectores cajistas están convencidos, sin embargo, que la BCL es el sitio perfecto en este momento para el club de Los Guindos mientras no cambien las circunstancias de una Euroliga cerrada, deficitaria y con un sistema de competición que provoca una sobrecarga de partidos difícil de compaginar con la competición doméstica para sus equipos participantes, como demuestran el séptimo puesto del Valencia y el noveno del Baskonia, a 3 jornadas para el final de la Liga Regular de la Liga Endesa.

Clasificación Liga Endesa jornada 31 / ACB

La Euroliga sí quiere al Unicaja... para la Eurocup

Desde la propia Euroliga, sin embargo, se abre la puerta para que regrese el Unicaja. Así se puede entender de las palabras del CEO de la competición, Paulius Motiejunas, en una entrevista publicada por As. "Técnicamente, no veo razones para que no puedan volver a la Eurocup. Siempre han sido un gran equipo. He estado en Málaga muchas veces, conozco a la gente que ha estado allí. Es una gran ciudad con un gran pabellón y con grandes jugadores. Ellos tomaron la decisión de ir a la Champions, pero no veo por qué no pueden volver si deciden venir a la Eurocup. Las puertas siempre han estado abiertas para el Unicaja", afirma Motiejunas.

López Nieto y Comninos, CEO de la BCL, junto a Garbajosa, ahora presidente de FIBA Europa. / UNICAJAB/FOTOPRESS

Respecto a la posible fusión entre la BCL y la Eurocup, de la que se viene hablando desde hace un par de años, pero sobre la que no ofreció la semana pasada en Belgrado muchas novedades el CEO de la BCL, Patrick Comninos, Motejiunas apuntó: "Es una de las opciones que está sobre la mesa. Y mientras se está discutiendo, no puedo decir si está sucediendo o no. Hay muchas cosas que hay que resolver. Por supuesto, es uno de los temas pendientes, como las Ventanas y otras cosas".

Paulius Motejiunas, CEO de la Euroliga. / La Opinión

Reparto económico

Un tema clave para que el Unicaja vuelva a la Euroliga es una mejora en el reparto económico entre todos los equipos participantes. Motiejunas decía que "estamos trabajando en ello. Sabemos que tenemos que mejorar. Tiene que haber un equilibrio para que puedan venir los mejores jugadores sin descuadrar números. Estamos hablando con los clubes y creo que poco a poco tendremos este mecanismo de control. Este es uno de los objetivos que tengo, que los clubes no pierdan dinero y que al menos estén a la par entre lo que gastan y lo que ingresan".