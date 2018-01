La ´Biblioteca de Babel´ ya puede admirarse bajo el techo de la Biblioteca General

La Biblioteca General presentó ayer el proyecto artístico Biblioteca de Babel, del artista José Díaz Rábago. Para su creación, se han utilizado 5.000 libros previamente desechados de las bibliotecas de la UMA y de otras instituciones. Éste es un homenaje a los libros, a los que se les ha liberado de su función y de su contexto habitual para convertirse en material de construcción, invadiendo todos los rincones de un espacio monumental.

La Biblioteca de Babel es un cuento en el que Jorge Luis Borges especula sobre un universo formado por una biblioteca eterna, preexistente al hombre y que contiene todos los libros de dicho universo ordenados arbitrariamente. Esta es una de las posibles interpretaciones de la obra, aunque como explicó el propio autor: «Espero que mi obra despierte diferentes lecturas, desde la más prosáica a otras más poéticas».

Por otro lado, Pilar, la madre de José Ignacio, que asistió a la presentación, se dirigió a los presentes para animarles en su vida y pedirles que valoren los libros como se merecen. «Disfrutad de estos años y quered a vuestros libros. Los libros siempre me han acompañado, me han consolado y me han hecho vivir y revivir lsa vidas ajenas», explicó.

En este proyecto han prestado colaboración los alumnos de la Universidad, que se han encargado de la clasificación y transporte de los libros y posteriormente taladraron uno por uno para ensartarlos en unos cables de acero que posteriormente fueron instalados por una grúa en el techo interior de la biblioteca. Asimismo, en las tareas de montaje participaron 20 personas entre alumnos y operarios y fue necesaria la colaboración de los vicerrectorados de Cultura y Deportes.