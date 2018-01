La película de Ramón Salazar participará en la Berlinale

La Berlinale ha anunciado que 'La enfermedad del domingo', película dirigida y escrita por el malagueño Ramón Salazar, participará en la Sección Panorama de la próxima edición del certamen, que tendrá lugar del 15 al 25 de febrero, dentro de las proyecciones Panorama Special.

Salazar, director y guionista de los largometrajes 'Piedras', '10.000 noches en ninguna parte' y '20 centímetros' y guionista de los éxitos 'Tres metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti', por los que fue candidato al Goya al Mejor Guion Adaptado, regresa con 'La enfermedad del domingo' al Festival Internacional de Cine de Berlín dieciséis años después de participar en la Sección Oficial a Concurso con su ópera prima 'Piedras', filme que le valió también una nominación al Goya a la Mejor Dirección Novel.

"Me produce una alegría inmensa poder volver a este festival para presentar mi nueva película. No se me ocurre mejor lugar para presentar La enfermedad del domingo que la Berlinale, donde tuve el placer de participar en la Sección Oficial con mi primera película. Un festival de este prestigio es el marco perfecto para dar el pistoletazo de salida a esta película interpretada por dos actrices que, literalmente, se dejan el alma en ella", ha señalado el cineasta malagueño.



El filme, que llegará a las pantallas españolas el próximo 23 de febrero, está protagonizado por Bárbara Lennie y Susi Sánchez. El reparto lo completan Miguel Ángel Solá y Greta Fernández. La cinta sigue los pasos de Anabel, que abandonó a su hija Chiara cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años después Chiara regresa con una extraña petición para su madre; le pide que pasen diez días juntas. Anabel ve en ese viaje la oportunidad para recuperar a su hija, pero no sabe que Chiara tiene un propósito oculto y que tendrá que enfrentarse a la decisión más importante de su vida.