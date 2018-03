Doce maquetas convertidas en grandes éxitos

El proceso de composición de una canción es, en la mayoría de los casos, tedioso y largo. Un proceso de ensayo y error en el que la intuición se aúna al talento para tratar de dar forma a pequeñas ideas con la última intención de crear algo que tenga sentido por sí mismo.

En ocasiones, la inspiración llega por la vía rápida y la canción queda finiquitada para la posteridad en cuestión de minutos. Eso también ocurre, pero poco. De hecho, hay canciones que tardan años en encontrar su forma definitiva y cuyos bocetos se guardan hasta que llega su momento.

En este proceso son esenciales las maquetas (o demos), grabaciones de ideas más o menos desarrolladas a partir de las cuales seguir trabajando para construir algo a lo que poder llamar canción. Por eso este tipo de material suele ser muy valorado por los fans de cada artista, pues es un modo de conocer su trabajo más allá del resultado final.

Recopilamos a continuación una serie de maquetas que, después de muchas otras sesiones de trabajo, terminaron convirtiéndose en canciones tan buenas y aceptadas por el público que llegaron a ser grandes éxitos. En algunas el cambio es notable, en otras se mantiene bastante la idea original. Curiosas todas, en cualquier caso.

Nirvana

Antes de que el productor Butch Vig entrara en acción para refinar y potenciar el sonido de Nirvana, el trío de Seattle sonaba sucio, desaliñado e infinitamente más rabioso de lo que quedó registrado para la posteridad en su álbum Nevermind (1991). Esta primitiva maqueta de ´Smells Like Teen Spirit´ lo demuestra.

Queen

Grabación de las sesiones en las que el grupo británico trabajó durante 1982 para su disco ´Hot Space´. Escuchamos aquí un tema titulado ´Feel Like´, que es básicamente una versión previa de lo que luego fue el gran clásico ´Under Pressure´. Destacan la voz de Freddie jugueteando para encontrar su sitio y los fraseos de guitarra de Brian May.

The Beatles

Más que una maqueta propiamente dicha, aquí podemos escuchar a John Lennon trabajando en lo que finalmente sería ´Strawberry Fields Forever´, intentando dar con una estructura convincente junto a sus compañeros. En este vídeo tenemos ocho minutos de las 45 horas que tardaron en refinar el tema en noviembre de 1966.

U2

Internet está repleta de maquetas de canciones de U2 -como de otros muchísimos grupos y solistas-. Grabaciones en las que se vislumbran posibles caminos que no llegan a ninguna parte, pero también en otras ocasiones grabaciones ya incluso con título que perfectamente podrían haber sido editadas así, pero a las que el grupo irlandés aún les dio otra vuelta para llevarlas a otro nivel. Es el caso de ´Native Son´, peldaño inmediatamente anterior a lo que terminó siendo ´Vertigo´.

The Killers

Esta es la versión original de ´Mr. Brightside´, una maqueta en la que la voz de Brandon Flowers está sin pulir y la letra que canta es diferente. La mezcla no es todo lo profesional que es cuando se trata de un álbum y por eso también mola mucho. Incluso, hay cambios en algunas estructuras.

Blur

La base rítmica marca un ritmo poderoso con batería y bajo mientras los teclados se apoderan de todo. La guitarra entra y sale con una distorsión bastante agresiva. Una versión iniciática que bien podría ser un clásico ochentero si se la pule un poquito. Y más bailable que la que terminaron publicando.

Artic Monkeys

Las cosas como son, este ´Bet You Look Good On The Dancefloor´ es prácticamente igual al que todos conocemos. De hecho, incluso puede que el punto de suciedad inherente al concepto maqueta lo haga todavía más atractivo.

Oasis

Exactamente igual que en el caso anterior, esta maqueta de ´Rock n Roll Star´ mantiene el romanticismo de una grabación no destinada a ser una toma definitiva. La batería aporta otros arreglos y el sonido es en general aún más churretoso que en el álbum de debut de Oasis, aquel ´Definitely Maybe´ de 1994. Liam canta con una naturalidad fabulosa.

A-HA

Adorable muy primera versión del ´Take On Me´ de A-HA, en la que ya estaba su famoso riff de teclado. Los gritos que pega el vocalista Morten Harket constatan que estaban aún probando posibilidades y no tenían la letra terminada. Mucho jugueteo.

Blondie

Blondie escribieron en 1974 ´Once I Had A Love´, un tema funk con toques de música disco con evidente potencial, pero que no supieron terminar. Fue cuatro años después, cuando conocieron al productor Mike Chapman, cuando consiguieron vestir adecuadamente a la aspirante a canción y convertirla en un clásico del nivel de ´Heart Of Glass´.

Michael Jackson

Uno de los temas estrella de ´Thriller´ (1983), el disco más vendido de todos los tiempos. En esta grabación escuchamos la base prácticamente terminada, con Michael cantando encima probando registros e incluso atreviéndose a hacer un poquito de scat. Pura diversión.

Muse

El trío británico publicó su primer disco en 1999, pero en 1997 ya tenían entre manos una composición con muchas posibilidades. Un rock ya bien gordo en su maqueta, pero que terminó creciendo hasta convertirse en ´Plug In Baby´, canción estrella de su segundo álbum, ´Origin Of Symmetry´ (2001). Un himno esencial del rock contemporáneo.