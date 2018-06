Noche triunfal de ´OT´

Ha sido el fenómeno televisivo y musical del año. La nueva edición de Operación Triunfo, 16 años después de la que lanzó a la fama a artistas hoy consagrados como David Bisbal, ha vuelto a conectar con el público y a demostrar que la fórmula no estaba agotada y en esa fórmula, cómo no, no podía faltar una gira que ayer hizo parada triunfal en Málaga. Los 16 concursantes de OT 2017 han retomado esta semana su ruta de conciertos, tras el obligado parón por Eurovisión, y el de Málaga fue el tercero, tras los dos celebrados en Canarias, después de este descanso que algunos han aprovechado para sacar singles propios, caso de Miriam o Cepeda, que precisamente estrenó este viernes Esta vez, el primer adelanto de su futuro disco.

Ambos fueron de los más coreados ayer. Pero también lo fueron otros como Aitana, Amaia, Alfred, Roi, Ana Guerra, Raoul, Agoney. Y la malagueña Mireya («Estoy orgullosa de ser boquerona», dijo en un momento del recital; en otro, portó la bandera de la ciudad), que anunció que su disco saldrá el 22 de junio y Nerea, Ricky, Mimi, Marina, Juan Antonio y Thalía. Lo cierto es que todos tuvieron su parcela de protagonismo y su porción de fans entregados, es lo que tiene haber acertado en un casting que aunó estilos muy distintos y que ha sabido reflejar los cambios sociales entre los más jóvenes.

Con un buen directo y una banda liderada por Manu Guix, cantante y profesor de la academia de OT, los artistas demostraron, ante un auditorio municipal abarrotado que reunió a más de 10.000 personas con todas las entradas agotadas casi desde el primer día, que han ido cogiendo tablas sobre el escenario y que disfrutan del directo y de poder mostrar su talento. Fue la versión grupal de I'm still standing la que abrió el concierto y desató la locura, para después repasar dúos y canciones en solitario que marcaron su paso por el programa. Hay más presencia, lógicamente, de los cinco finalistas, pero todos tienen su momento especial en esta gira. Así sonaron Let me entertain you, deRicky, Heaven, de Roi, Invisible, de Miriam, Million Reasons, de Raoul. Amaia se ganó la admiración del público con Miedo, Alfred puso a todos a bailar con Que nos sigan las luces, como hizo Agoney con Eloise, Cepeda, a la guitarra, emocionó con Say you won't let go, como Mireya con Ni un paso atrás y en su canción con Juan Antonio, Ana Guerra con La Bikina, Nerea con su recordado Quédate conmigo... No faltaron otras grupales como A quién le importa o el himno de la edición Camina y los dúos más esperados de cada concierto: Manos vacías, de Raoul y Agoney, convertido ya en un himno por la libertad y la visibilidad del colectivo LGTBI, o City of stars y Tu canción, de Amaia y Alfred, dos talentosos artistas que además encontraron el amor en la academia. Y No puedo vivir sin ti, el himno de Aitana y Cepeda, unidos en su paso por OT desde la primera gala gracias al tema.

Y hubo más: Lo malo, de Aitana War, Shape of you, con Roi y Amaia, la marchosa Madre tierra, con Ricky y Mireya. Juan Antonio, Thalía, Mimi y Marina interpretaron las canciones con las que se despidieron en sus respectivas nominaciones. Y Miriam fue la encargada de dar las gracias al público antes del bis, que llegó a su punto final con otro de los himnos de la edición, La revolución sexual. Dos horas y media de espectáculo sin descanso y felices todos, ellos y sus seguidores (por cierto, gente de casi todas las edades, familias enteras entregadísimas). Este sábado toca concierto en Sevilla y siguen sumando citas para este verano. Después llegará el momento de una nueva edición y de tratar de consolidar sus carreras en solitario en un complicado panorama musical. Talento no les falta. Que la suerte les acompañe.