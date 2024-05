Málaga CF - AD Mérida: prueba de fuego

Dice siempre Pellicer que uno de sus grandes objetivos es alejar a la plantilla de todo el ruido exterior que se genera... y esta semana no lo ha tenido nada fácil, si es que lo ha conseguido. Vuelve el fútbol a La Rosaleda, pero lo hace en una caldera, que es en lo que se ha convertido La Rosaleda. Vaya regreso a casa tiene el Málaga CF este domingo (12.00 horas/Primera RFEF) frente al Mérida.

Clasificatoriamente hablando, no es un partido que tenga la presión de anteriores encuentros -Real Murcia o Córdoba- a nivel de lucha directa, aunque sí la tiene por otros muchos factores. Entre otras cuestiones, el equipo blanquiazul ha ganado solo 1 de los últimos 6 encuentros, números impropios de un equipo que quiere optar a la mejor posición para luchar en junio en el play off de ascenso. Así que cada cita es un ahora o nunca en el camino de regreso a las victorias.

Dioni parece el sustituto claro de Roberto. / Málaga CF

Las miras ya están puestas en todas las figuras posibles. En estos momentos, Pellicer no tiene el 100% de la confianza de la afición y está muy señalado por el pobre juego que viene practicando el equipo las últimas semanas. Tampoco la tienen los jugadores, que son los que están sobre el césped y los responsables directos. Y en los días previos al partido ha aparecido también la diana sobre Loren Juarros. Es decir, Mérida debe ser clave para apagar todos y cada uno de los fuegos.

Por si fuera poco, el técnico blanquiazul va a estar obligado a reconstruir casi el corazón del once. Manu Molina y Roberto son baja para cumplir con la sanción por el primer ciclo de tarjetas amarillas. Dioni parece el sustituto claro del cordobés. Mientras que en el otro lado, ¿ha llegado el momento de Ramón? ¿Aarón Ochoa? La ausencia del onubense y el estado de forma de otros centrocampistas podrían acelerar esa parte del proceso. Juan Hernández y Haitam tampoco estarán, y la duda será Juanpe, que ya trabaja al mismo ritmo que el resto.

La afición, muy molesta

Los que van a llegar muy acelerados, y no en el buen sentido, son los aficionados. La última racha del Málaga CF ha pasado casi a un segundo plano con el transcurso de la semana. Este encuentro estaba programado para el domingo por la tarde (19.00 horas) -después de ser cambiado una primera vez-. Sin embargo, el club de Martiricos anunció el viernes el traspaso a las 12.00 horas. Es el Día de la Madre y también hay que recordar que el Mérida y toda su afición van a tener que cambiar sus horarios por completo, no es una modificación leve. No ha habido buenas palabras casi por ninguna parte.

Habrá que ver cómo responden. El equipo necesita ahora más que nunca a su afición. Tan solo quedan dos encuentros como local en la temporada regular -Mérida y Antequera- y el Málaga CF se lo juega todo en esa lucha por la tercera plaza. Tampoco ayudan los tres empates consecutivos, muy poco en realidad, pero Martiricos tiene que ser una caldera más allá de los 30 grados climatológicos que se esperan.

Así que este partido, que podría servir única y exclusivamente para coger confianza antes del mes de junio, se ha convertido en una prueba de fuego. Si se apagan, las sensaciones con las que se preparará la cita de San Fernando -ojalá ya con el play off certificado- pueden ser positivas. En caso contrario, La Rosaleda hablará sin miramiento ninguno una vez suene el pitido final... o incluso antes.