8M: Así ven los partidos la huelga del 8 de marzo

La huelga feminista prevista para el próximo jueves 8 de marzo está convocada en 41 países del mundo y los ciudadanos están llamados a salir a las calles para reivindicar la igualdad de derechos y oportunidades, así como el fin de todas las formas de violencia machista.

Como cada 8 de marzo, en España se celebrarán manifestaciones en prácticamente todas las capitales de provincias, donde además se promoverán a lo largo de la semana charlas, mesas redondas y eventos para reflexionar sobre el Día Internacional de la Mujer.

Los partidos políticos españoles están de acuerdo en que hay que acabar con las desigualdades de género, terminar con la lacra de la violencia machista y avanzar hacia la conciliación laboral y familiar. Sin embargo, respecto a la huelga de este 8 de marzo, todos tienen su propia postura.

Podemos

Podemos e Izquierda Unida se suman a la petición de sindicatos minoritarios como CNT o CGT y llaman a la huelga general. Las diputadas de Podemos se sumarán a la huelga feminista del 8 de marzo, "por el fin de la discriminación social, legal, política, moral y verbal contra las mujeres". La portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado que las diputadas van a la huelga feminista: "Y en política también paramos. Sobran motivos." Se ha hecho un llamamiento para que el paro afecte a cuatro ámbitos: estudios, trabajo, consumo y cuidados o tareas domésticas.

Para el 8 de marzo Podemos e IU apoyan no ir al trabajo, acudir a las manifestaciones previstas en las principales ciudades, colgar delantales en todos los balcones, hacer una cacerolada a las 0.00 horas del 8 de Marzo y llevar brazaletes morados.



PSOE

Por otro lado, tanto los diputados como las diputadas el 8 de marzo, secundarán los paros propuestos por los sindicatos UGT y CCOO, de dos horas, de 11.30 a 13.30 horas; tal y como han venido apoyando desde el PSOE durante estas semanas.

El secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este lunes que asistirá junto a "una nutrida representación" de la Ejecutiva federal del partido a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista en Madrid este jueves 8 de marzo porque la reclamación de igualdad de género que motiva la marcha "trasciende las siglas".

División en la política por la huelga de mujeres del 8 de marzo Vídeo: Agencia ATLAS

El PP reivindica el derecho a trabajar el 8 de marzo

El PP ha tachado la huelga de elitista, insolidaria e irresponsable. Cargos importantes como la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina o Cristina Cifuentes apuestan por hacer una huelga a la japonesa y trabajar más. En esa misma línea, se encuentra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cree que se puede conseguir más si se sigue trabajando.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, también ha reivindicado el derecho a trabajar el 8 de marzo. "La concentración es de mujeres que han decidido levantar la voz para ser acompañadas de otras mujeres y hombres que quieran acompañarlas. Es profundamente eso, una concentración de ciudadanos y no de partidos".

En este contexto, ha avanzado que el PP celebrará el 8 de marzo "un acto en Logroño" con los 'populares' de La Rioja, la dirección del partido y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; "para elevar la bandera de la igualdad".



CS rechaza el movimiento

Por su parte, el partido de Albert Rivera no da apoyo ni a la huelga ni al manifiesto. Considera que no se pueden confundir anticapitalismo con feminismo. Inés Arrimadas ha asegurado que la huelga del próximo 8 de marzo es anticapitalista y que no se puede mezclar la igualdad con cuestiones ideológicas.

Otras voces femeninas del partido naranja han afirmado que no asistirán a la huelga porque: "ahora resulta que se debe ser comunista para ser feminista", como ha dicho la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Sofia Miranda.

Una huelga diferente a las demás

La convocatoria de Huelga Feminista viene fraguándose desde la primavera de 2017 y tras el éxito que tuvieron en otros países los paros de mujeres promovidos desde el movimiento argentino "Vivas nos queremos" contra la violencia de género. Si bien el año pasado en España se paraba de forma simbólica, el próximo 8 de marzo y por primera vez en la historia, se organizará una huelga legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.



¿Quién convoca la huelga del 8M?

La convocatoria oficial parte de las cientos de organizaciones de mujeres grandes y pequeñas, estatales, autonómicas y locales que conforman el Movimiento Feminista en España. Se han articulado en torno a la Comisión 8 de Marzo, un espacio de diálogo donde mediante asambleas mensuales se han ido puliendo las aportaciones de esta pluralidad de entidades hasta construir un argumentario consensuado para llamar a la movilización.

Huelga feminista del 8M: ¿Quién, cómo y por qué se para? Vídeo: Agencia ATLAS