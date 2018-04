Pildoritas festivaleras (II)... por Víctor A. Gómez

Vestidos low cost en la alfombra

Leo en ¡Hola!: «La gala inaugural del Festival de Málaga el pasado 13 de abril sirvió como escenario para que Juana Acosta lanzara un poderoso mensaje a favor de la moda sostenible. Demostrando además que los vestidos low cost sí tienen cabida en este tipo de eventos, la actriz se convirtió en una de las más elegantes de la jornada. Una elección de estilo muy primaveral firmada por H&M Conscious Exclusive, una colección asequible que aboga por la moda ecológica, a base de materiales reciclados. Un vestido todavía no disponible en tiendas, pero que cuando lo haga estará a la venta por 199 euros».



Bertuccelli y Del Toro: el otro estilo

Los representantes del cine latino (bueno, Juana Acosta es cubana) de ayer, eso sí, optaron por otro tipo de estilo: la actriz y directora Valeria Bertuccelli (repasen la página anterior, la 35; por la noche fue un poco más ad hoc, aunque en un estilo singular, diferente... vaya, lo mío no es hablar de estas cosas) y el homenajeado Guillermo del Toro (miren casi cualquier página de este ejemplar: ¡este hombre está en todas partes!) demostraron que parece que esto del glamour nos lo tomamos muy en serio sólo los españoles. Y que conste que me encanta el look de ambos, que Del Toro acuda con pantalones comando, polo y chaqueta de cuero a recoger un premiazo.



Y ahora, una confesión tuitera sobre Guillermo del Toro

Hablando de Guillermo del Toro... No soy muy fan de su cine. Y como suelo ser bocazas y tuitero desmedido, una vez escribí esto en mi cuenta de la red de microblogging: «Todas, absolutamente todas las películas de Guillermo del Toro transcurren en el mismo decorado». Quería decir que me parece que el cine del mexicano, como el de Tim Burton, se ha quedado ahogado en una estética muy reconocible, sí, pero asfixiado en esa búsqueda de la diferencia que acaba en la uniformidad. Pues resulta que el señor Del Toro, al que no conozco, ni me sigue en Twitter (tampoco le tagueé en ese texto) faveó el tuit... No sé si de coña o para darme por saco. Cualquiera de los dos casos me parecería estupendísimo.



Venga, sigamos hablando de looks, que para hacerlo de cine ya están las páginas anteriores. Observen la foto de Úrsula Corberó a la derecha de estas líneas, tomada antes, durante o después de la gala inaugural de anteanoche. Seguro que ya no verán el ambigú del Cervantes de la misma manera.



Venga, pregúntenle a Ron Perlman por Donald Trump

Ron Perlman, actor fetiche de Guillermo del Toro, presenta hoy en la Sección Oficial Sergio y Serguei. Me imagino a los reporteros, tan dados a recordarles a los yanquis la ridiculez de su política cuando tienen un presidente lamentable y patético, pronuciando en las entrevistas el nombre de Trump y a Hellboy, inmediatamente: «Me alegra que me haga esa pregunta...». Porque el actor dedica casi íntegramente su cuenta de Twitter a sacarle los colores al líder del mundo occidental y no se corta en utilizar motherfucker y cosas así.



Un recuerdo

No quería dejar pasar la oportunidad de saludar a todos los que vieron Cronos en su estreno entre nosotros, en la entonces Semana de Cine Fantástico de Málaga... En 1993.