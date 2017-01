Los trabajadores del metro estudian secundar nuevos paros en los próximos meses

­­­Los trabajadores del metro de Málaga, que el pasado 5 de enero por la tarde secundaron un paro coincidiendo con la Cabalgata de Reyes, estudian la convocatoria de nuevas jornadas de huelga para seguir reclamando a la concesionaria una mejora de sus condiciones salariales. Según explicó ayer a este periódico el presidente del comité de empresa, Juan Vicente Pomares, en los próximos días se celebrará una reunión de los representantes de los trabajadores para plantear un calendario de movilizaciones «un poco más duro» que podría incluir paros en los meses de febrero y marzo, además de en los días de la Semana Santa y en fechas posteriores a la misma. Al margen de los paros, también están previstas, por otro lado, concentraciones cada 15 días en diferentes lugares junto a las estaciones del metro.

«Viendo la actitud de la empresa, que no tiende la mano, pensamos que va a haber nuevos paros. Vamos primero a estudiar las fechas y después se las presentaremos a la asamblea de trabajadores para que las aprueben», comentó. Aunque aún no hay nada hablado ni decidido, Pomares afirmó que la idea inicial pasaría por convocar jornadas de huelga completas en días sueltos de febrero y marzo (la del día 5 de enero fue sólo de 16.00 a 22.00 horas) y, en el caso de la Semana Santa, recurrir a paros completos en días consecutivos.

El presidente del comité de empresa recordó que el paro del pasado 5 de enero se saldó con un descenso de usuarios del 22% y del 35% respectivamente en relación a la mismas jornadas de los dos años precedentes. «Tuvo impacto, pese a que se decretaron unos servicios mínimos que consideramos abusivos (65% en el servicio de trenes, del 75% en la estación y del 100% en el puesto de control)», afirmó.

Los trabajadores del metro de Málaga denunciaron el pasado mes de diciembre que son «los peor pagados y los que tienen peores condiciones laborales» en relación a los distintos metros de España y reclamaron a la Junta que haga «todo lo posible» para que la empresa explotadora del servicio reabra la negociación del actual convenio colectivo.



Sigue la polémica del Civil

En otro orden de cosas, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer que el Ayuntamiento «tiene un compromiso, y la Junta también» de que no se hagan las obras del metro al Hospital Civil «sin conformidad vecinal». «Es un compromiso político firme que nos debe afectar a los dos», apostilló. El regidor se pronunció así respecto a las declaraciones del consejero de Fomento, Felipe López, sobre que espera poder licitar en esta primavera la obra del tramo del metro al entorno del Hospital Civil, una vez que sea declarada por el Consejo de Gobierno como obra de interés metropolitano, aunque señalando que eso «será imposible llevarlo a cabo sin la cooperación del Ayuntamiento». De la Torre dijo que este ramal tenía la finalidad de compensar los viajeros que la concesionaria no iba a tener al no hacer la Junta las obras a la Malagueta.