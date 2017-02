Borrell opina que el brexit es "una vacuna" que evitará que otros países dejen la UE

El exministro socialista Josep Borrell consideró ayer que no cree que el brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, «vaya a ser un contagio, no creo que otros países quieran hacer lo mismo», más bien, dijo, «será una vacuna». «Cuando la gente vea lo complicado que es eso de salirse, las dificultades que tiene... no creo que haya cola por salir», aunque «lo que quizá no haya todavía sea mucha voluntad para continuar». Sobre otros países, apuntó que «el riesgo mayor quizá sean las elecciones francesas», comentando que «es un país que está pasando por una situación política difícil».

Antes de la conferencia, también señaló a los periodistas, donde fuecuestionado por la situación del PSOE aunque rehusó contestar, que «parece que vivimos momentos difíciles en la Unión Europea, los británicos que se van, Donald Trump parece que no tiene mucha vocación europeísta, las relaciones con EEUU han cambiado mucho desde los tiempos de Barack Obama y en muchos estados europeos hay tendencias disgregadoras, como España con Cataluña, pero también Alemania o norte de Italia».

En este punto, y al respecto,comentó durante la clausura de las X Jornadas Andaluzas de Enseñanza de la Economía que se celebraron ayer que «parece que los estados tienden a desagregarse y, al mismo tiempo, la propia Unión atraviesa por alguna dificultad».

Borrell impartó la conferencia «Europa: ¿entre la integración y la desintegración?» en la Universidad de Málaga donde analizó la situación actual en una ponencia con profesores de Economía.