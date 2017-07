Los padres dudan de que el nuevo instituto de Teatinos entre en servicio en 2018

Los plazos de ejecución de la obra previstos para el tan demandado instituto de Teatinos, no coinciden con la intención manifestada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de inaugurar la obra para el inicio del curso 2018-2019. Los vecinos temen que la inauguración se alargue más allá de esa fecha. La presidenta de la plataforma Prometo, Mar Villanueva, que durante todo este tiempo ha venido liderando las movilizaciones para reclamar esta infraestructura educativa, insiste: "Ya era hora de que licitaran el instituto", admite. Sin embargo, expresa sus dudas: "Ahora habrá que ver, de todas maneras, lo que dicen desde Sevilla. Las últimas declaraciones de la nueva consejera, Sonia Gaya, en la comisión de Eduación del Parlamento de Andalucía hace solo unos días apuntaban a que descartaba que el centro se pusiese en 2018", señala Villanueva.

El compromiso de la presidenta Díaz sitúa la apertura del insituto en septiembre de 2018. Pero Gaya lo descarta, por una cuestión de plazos. Si las obras comienzan hoy mismo y duran 18 meses, estarían como muy pronto en enero de 2019. "Si esto se confirma, el inicio del curso vamos a volver a estar en pie de guerra porque no caben más niños en ningún sitio", advierte Mar Villanueva. Según sus cálculos, para el curso 2018-2019 algo más de 200 escolares no tendrán garantizado su derecho a la escolarización. "No es un problema menor", insiste. "¿Dónde van a dar clases, en la calle?", se pregunta.

"Todos estos vaivenes de cambios en la Consejería nos perjudican y en Sevilla no se enteran de la situación de Málaga. Cada vez que hay un cambio es como volver a empezar, y no nos lo podemos permitir", sentencia la portavoz de Prometo.