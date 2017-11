Herido un guardia civil de Málaga en una operación antidroga en Algeciras

El agente de la Guardia Civil que ha resultado hoy herido en Algeciras (Cádiz) al recibir un disparo en la pierna durante una intervención en la barriada de El Saladillo pertenece a la plantilla de la Comandancia de Málaga. El incidente ha tenido lugar durante una intervención antidroga en la que se produjo un intercambio de disparos que obligó a acordonar la zona ante la sospecha de que el autor se había atrincherado en una vivienda. Tras más de dos horas de vigilancia, los agentes han accedido a la casa de la que procedían los disparos, aunque no han hallado a nadie en su interior.

La investigación sigue abierta, ya que, aunque no se han producido detenciones, se ha localizado una cantidad de una sustancia estupefaciente que no ha sido determinada por la Policía Nacional, que se ha hecho cargo del caso por tratarse su jurisdicción. Según han indicado a Efe fuentes del instituto armado, el estado del funcionario no reviste gravedad, ya que el disparo no ha alcanzado ninguna zona crítica. Está ingresado en el hospital Punta Europa de Algeciras.

La operación policial se ha iniciado esta mañana cuando los agentes de la Comandancia de Málaga se han desplazado a las calles Antonio Machado y Ponce de León de la barriada de El Saladillo y se han registrado disparos desde una vivienda que ha sido cercada por los agentes. Un turismo ha sido abandonado en la vía mientras que otros dos vehículos se han visto afectados por los disparos y están siendo inspeccionados por los cuerpos de seguridad del Estado. Varias decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a los que compete esta zona, han intervenido en el operativo.

Más de dos horas después del despliegue, los agentes han accedido al domicilio, donde no han hallado a nadie en su interior, aunque han localizado una cantidad indeterminada de estupefacientes. La operación se halla bajo secreto de sumario, según ha informado la Policía Nacional.